Lalić protiv Ribića: Zasmetalo me da je moj sindikat na istoj poziciji kao radikalna desnica

Uvođenje eura sindikalno je pitanje prvog reda jer imati valutu koja nije pod kontrolom vlastite ekonomske politike prijetnja je položaju radnika i običnih građana - svoje pismo članovima ovako je započela Matica hrvatskih sindikata pa zaključila kako je "porast cijena, kao posljedica uvođenja eura, znatno manja opasnost od pada plaća i gubitka radnih mjesta koji će nastupiti u budućim ekonomskim krizama, ako ostanemo bez vlastite valute".

- U takvim situacijama slijedi smanjeno punjenje proračuna. To izaziva pad izdataka države za mirovine, za pomoći siromašnima i za javne servise na štetu bolesnih, starih i nemoćnih, djece i studenata, znanosti, kulture i obrazovanja. Takav scenarij već smo vidjeli. Rezultat: stotine tisuća iseljenih građana - upozorila je Matica svoje članove pa im pojasnila kako sindikati nisu u potpunosti protiv uvođenja eura, već Hrvatska trenutačno još uvijek nije spremna za ulazak u eurozonu. Argumentirali su nadalje svoje stavove razlažući ih u nekoliko točaka, a jedna od adresa na koje je pismo stiglo ona je Fakulteta političkih znanosti.

- Pažljivo sam pročitao pismo predsjednika Matice hrvatskih sindikata. Ne slažem se sa sadržajem toga teksta, ponajprije zato što se zalažem za što brže uvođenje eura i protiv sam referenduma o tome. Obavještavam vas o sljedećem: istupit ću iz Sindikata ukoliko na takav ili sličan način i neosnovano pozivajući se na stavove članstva vodstvo Matice hrvatskih sindikata nastavi intervenirati u važne političke odluke. Zasigurno neću biti jedini u toj odluci. Također mislim da bi se gospodin Ribić konačno mogao početi baviti nečim drugim, a ne da nastavi biti na lukrativnoj poziciji šefa sindikata na kojoj je već cijelu vječnost (od početka 90-ih!) - odgovorio je Matici prof. dr. sc. Dražen Lalić, a onda je Vilim Ribić i njemu poslao podužu čitabu.

- Ne znam je li i jedna konstatacija koju ste u Vašem kratkom pismu napisali ispravna? Vi ste istaknuti intelektualac, kojeg sam ja veoma poštovao. Stoga u raspravi s vama očekujem intelektualni ambijent, tj. da ćete bilo kakvom neslaganju u mišljenju pristupiti argumentirano i dijaloški - kaže Ribić Laliću pa govori kako je "moguće da sindikati nisu u pravu oko eura, ali moguće je i obrnuto".

- Mi smo naše teze zasnivali na prosudbama ekonomista u sindikatu (od kojih sam i ja jedan takav, đak Branka Horvata, poslijediplomski iz makroekonomije). Međutim, dobra ekonomska potkovanost je najmanja naša prednost, već puno više to što znamo čitati pa znamo i strane jezike. Čitamo, gospodine Laliću. Čitamo! Tako, npr. naše prosudbe temeljimo na mišljenju istaknutih i neutralnih akademskih ekonomista: Maruška Vizek, bivša ravnateljica Ekonomskog instituta, Ljubo Jurčić, Ivo Bičanić, itd. zatim, plejada mlađih dobro obrazovanih ekonomista, a najviše svoja stajališta zasnivamo na mišljenju nobelovaca iz ekonomije, giganata ekonomske i socijalne misli, Josepha Stieglitza i Paula Krugmana, Roberta Mundellea, koji su preokrenuli duh vremena, itd. itd. Stotine su radova objavljeni o eurokrizi i slabostima euro koncepta. Vidim da je Vama to potpuno nepoznato područje, ali ste zato za Vaše stavove spremni mene osuditi pa i povrijediti - kaže Ribić pa dodaje i kako se u svim hrvatskim sindikatima jako podržavaju referendum.

- Kao što znate, spasili smo radni vijek do 65 godine, spriječili monetizaciju autocesta, itd. itd. Mi smatramo da ljudi trebaju referendume, kako bi bili subjekt zbivanja u vlastitoj zemlji i kako bi se podigao opći stupanj demokratske i političke kulture. Volio bih znati koji su vaši argumenti protiv toga i spreman sam s Vama razgovarati preko zooma (zbog korone). Ja sam lijevo orijentirani čovjek, kao što vjerojatno znate, ali zar zaista mislite da bih ja bez jakog razloga podržavao jednu desnu stranku ili njoj pogodovao? Što mislite zašto podržavamo ovaj referendum? Zato jer smo promijenili ideološku orijentaciju? Ili možda zato što je pitanje eura nadstranačko i izrazito sindikalno pitanje. Na žalost osim Suverenista i Možemo, nitko na političkoj sceni pojma nema koje su konzekvence ulaska u euro u ovakvom stanju u kojem se nalazi eurozona. Sasvim neskromno: naši sindikati to dobro razumiju jer smo i na izvoru kompetentnih informacija iz svjetskih sindikata, i Europskog gospodarsko-socijalnog odbora, čiji sam član i na kojem smo nebrojeno puta razgovarali o slabostima eurozone. Kupit ću vam knjigu Stieglitza Euro pa kada to pročitate, možda mi napišete koju riječ podrške - rekao je Ribić Laliću, kojeg smo pitali izlazi li iz sindikata i je li uvođenje eura zapravo političko pitanje koje se nameće članovima na ovaj način.

- Sindikati bi trebali štititi interes radnika, koji nije da vodstvo sindikata ima istu poziciju kao radikalna desnica koja je u više navrata osramotila hrvatski narod ili kao banke koje su u više navrata ovaj narod opljačkale. Nisam ekonomist, ali mislim da je u istinskom interesu svih građana ove zemlje, a sasvim sigurno i članova sindikata te radnika, da se još više povežemo i približimo drugim državama i narodnima europske unije, inače idemo u smjeru Poljske ili, još gore, Britanije, a boljeg povezivanja od onog koje se tiče gospodarstva nema - kaže nam Dražen Lalić. Motivi aktera koji su protiv eura, govori, ideološki su na radikalnoj desnici i oni kunu žele zadržati, pojma nemaju o gospodarstvu.

- To je nostalgija za NDH, oni se diče kunom, skreću pažnju na sebe i žele politički profitirati izražavajući antieuropski sentiment. A budućnost, pa i sadašnjost u Europi vezana su uz Europsku uniju u svim područjima života i zajednička valuta pospješila bi ekonomsku suradnju - kaže Lalić pa dodaje da se, zapravo, događa bizarna stvar.

- Vodstvo sindikata na istoj je poziciji kao banke koje profitiraju na tome što još imamo kunu, koje polulegalno ili nelegalno otimaju novac od građana, a uvođenje eura smanjilo bi mogućnosti neujednačenih kamata - veli Lalić, pa kaže da iz sindikata ipak neće izaći.

- Član sam otkad sam počeo raditi i u mojoj obitelji više je generacija vezano uz sindikat, pa odluku neću donijeti naprečac, ali ovdje su se svakako prenaglili jer većina građana je za euro. Ako neki žele ostati izolirani u ovoj zemljici, u redu, ali ako ćemo se povezivati, interes je da se euro uvede, ako će i biti kratkotrajnih problema, prilagodit ćemo se. Sjetimo se kad se u Njemačkoj mijenjala marka, koja je nemjerljivo bila važnija od kune, polemika je bilo, ali sve je ispalo dobro. Meni je zasmetalo da je moj sidikat na istoj poziciji kao radikalna desnica jer vjerujem da ljude puno toga više povezuje nego razdvaja, a valuta je posebno snažan mehanizam takve vrste - govori nam Lalić, a mi pitamo i treba li se sindikat baviti političkim pitanjima kao što je referendum o euru.

- Trebaju izraziti svoje mišljenje, partner su vlasti, ali u slučaju ovog referenduma zakon je takav da će manjina po ko zna koji put nametnuti svoju volju većini. Jedan od većina problema općenito ove zemlje jest da manjina nameće volju većini i nadam se da za referendum protiv eura neće biti dovoljno potpisa, a i ako ih bude, da se referendum sruši na Ustavnom sudu - kaže nam Dražen Lalić.