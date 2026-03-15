Dječak (16) s teškim opeklinama na 95 posto tijela: Bori se za život u Zagrebu

Šesnaestogodišnji dječak iz okolice Bjelovara nalazi se u kritičnom stanju nakon što je zadobio teške opekline trećeg stupnja na gotovo cijelom tijelu. Kako piše portal Bjelovar Live , dječak je priključen na respirator u Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici, gdje se trenutno nalazi na odjelu intenzivne njege.

Dječak je u četvrtak najprije zaprimljen u Opću bolnicu Bjelovar s opeklinama na oko 95 posto tijela. Zbog težine ozljeda hitno je prevezen u Zagreb na daljnje liječenje. Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju te da je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Za sada nisu objavljeni službeni detalji o tome kako je došlo do teškog ozljeđivanja, a više informacija očekuje se nakon završetka policijskog postupanja.