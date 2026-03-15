Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPEKLINE TREĆEG STUPNJA

Dječak (16) s teškim opeklinama na 95 posto tijela: Bori se za život u Zagrebu

Hitna pomoć juri cestom
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
15.03.2026.
u 21:36

Dječak je u četvrtak najprije zaprimljen u Opću bolnicu Bjelovar s opeklinama na oko 95 posto tijela. Zbog težine ozljeda hitno je prevezen u Zagreb na daljnje liječenje

Šesnaestogodišnji dječak iz okolice Bjelovara nalazi se u kritičnom stanju nakon što je zadobio teške opekline trećeg stupnja na gotovo cijelom tijelu. Kako piše portal Bjelovar Live, dječak je priključen na respirator u Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici, gdje se trenutno nalazi na odjelu intenzivne njege.

Dječak je u četvrtak najprije zaprimljen u Opću bolnicu Bjelovar s opeklinama na oko 95 posto tijela. Zbog težine ozljeda hitno je prevezen u Zagreb na daljnje liječenje. Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju te da je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Za sada nisu objavljeni službeni detalji o tome kako je došlo do teškog ozljeđivanja, a više informacija očekuje se nakon završetka policijskog postupanja.

Ključne riječi
opekline Bjelovar

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
Stm
22:36 15.03.2026.

Strašno, želim mu od ♥️ brz oporavak.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!