Borba za zadarski SDP: Dugogodišnji član izazvao Radetu - kreće unutarstranački obračun

Kreće bitka za prvog čovjeka SDP-a u Zadru i aktualni predsjednik Daniel Radeta koji je nedavno najavio u Večernjem listu kandidaturu za novi mandat, dobit će protukandidata u poznatom i dugogodišnjem SDP-ovcu Erolu Gašiju. Gaši u medije ne želi i tek je objavio kandidaturu na svojoj Facebook stranici.

- Nakon što je Županijski odbor Zadarske županije pokrenuo proces unutarstranačkih izbora, ovim putem objavljujem svoju kandidaturu za predsjednika zadarskog SDP-a. U SDP sam se učlanio još 2010. godine, a na ovim izborima prvi put sam se odlučio kandidirati za predsjednika Gradske organizacije.

Vjerujem da svojim iskustvom, energijom i angažmanom mogu doprinijeti jačanju naše stranke. Podrška koju godinama dobivam od članica i članova dodatno me obvezuje da preuzmem odgovornost i dam svoj puni doprinos. Iako su me mediji i 2017. i 2021. godine spominjali kao kandidata za predsjednika, tada sam u oba navrata odlučio prepustiti tu ulogu drugima, smatrajući da u tom trenutku nisam najbolje rješenje. Danas, uz podršku brojnih članica i članova u Zadru, odlučio sam napraviti taj korak jer vjerujem da SDP može i mora bolje.

Moja kampanja vodit će se isključivo unutar stranke, u komunikaciji s našim članovima. Predstavnike medija, koje iznimno cijenim, molim za razumijevanje jer do dana izbora neću javno istupati o ovoj temi. Javnost se predugo zabavljala unutarstranačkim sukobima u SDP-u, a to je nešto što svojoj stranci ovaj put ne želim priuštiti.

Stoga s ovim obraćanjem zatvaram temu unutarstranačkih izbora za javnost s moje strane, bez obzira na eventualne optužbe ili pokušaje diskreditacije kroz prljavu kampanju zainteresiranih pojedinaca i grupacija izvan SDP-a. U tome, iz poštovanja prema vlastitoj stranci, neću sudjelovati i još jednom molim sve za razumijevanje - istakao je Gaši.