DP članovima o referendumu za euro: Ne odazivajte se na pozive Suverenista

Okupljanju na desnici nema alternative. Mantra je to koju godinama ponavljaju sve političke stranke desno od centra, no među njima se ovih dana pojavio novi kamen spoticanja, i to u obliku referendumske inicijative usmjerene protiv ulaska Hrvatske u eurozonu. Pokrenuli su je Hrvatski suverenisti, a u nedjelju su i službeno započeli s prikupljanjem potpisa, u čemu imaju potporu HSP-a, ali ne i parlamentarnih stranaka na desnici. Njih su Suverenisti načelno pozvali da podupru inicijativu, no formalnog poziva prema bilo kojoj od njih nije bilo.