Hladna fronta donosi preokret: Bura će naglo jačati, bit će kiše i snijega...

Prvi dan novoga tjedna bit će pretežno sunčan te i dalje iznadprosječno topao. Poslijepodne sa zapada i juga dolazi postupni porast naoblake, a malo kiše ili poneki pljusak mogući su ponajprije na zapadu te u unutrašnjosti Dalmacije. Prema večeri se očekuje kiša i u središnjoj Hrvatskoj, a u Gorskom kotaru će prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije u višim predjelima. Vjetar će biti većinom slab, u drugom dijelu dana umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ujutro nakratko i jaka, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Krajem dana na sjevernom Jadranu očekuje naglo jačanje bure. Najviša dnevna temperatura bit će od 15 do 20 °C, prognozira DHMZ.

Zbog bure je za nekoliko regija upaljen žuti meteoalarm. Naime, upozorenja su za danas na snazi za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Sutra, u utorak, ta se upozorenja dodatno proširuju. Velebitski kanal označen je narančastim alarmom, a žuti je upaljen još u kninskoj i splitskoj regiji te u Dalmaciji. U srijedu je i dubrovačka regija pod upozorenjem, Kvarner i Kvarnerić imaju narančasto upozorenje, a Velebitski kanal crveno, najvišu razinu koja vrijeme opisuje kao izuzetno opasno.

Prema podacima DHMZ-a, u utorak i srijedu u unutrašnjosti će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom u prvom dijelu dana, a u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i susnježicom i snijegom. Na Jadranu će biti promjenjivo oblačno, u utorak kiša uglavnom na jugu, a u srijedu i drugdje. U četvrtak će prevladavati sunčano. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka, u srijedu i olujna bura. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.

Kako je tijekom vikenda pisao Istramet, hladna fronta koja donosi naglo jačanje bure, zahladnjenje, a u gorju i snijeg očekuje se u noći na utorak. "U nastavku tjedna vrijeme će biti hladnije uz vrijednosti temperature ispod prosjeka za doba godine. Zahvaljujući djelovanju visinske ciklone, hladniji zrak zadržavat će se danima iznad našeg dijela Sredozemlja", objavio je Istramet te pojasnio kako stiže prva marčana bura.

Foto: DHMZ