VREMENSKA PROGNOZA

Stiže osjetna promjena vremena: Bit će hladnije, kreće prva marčana bura, u gorju moguć i snijeg

Orkanska bura u Makarskoj
Foto: Toni Katic/HaloPix/PIXSELL
Šimun Ilić
15.03.2026.
u 21:26

U središnjoj Hrvatskoj veći dio dana bit će sunčano, dok se navečer očekuje porast naoblake i kiša, najprije na sjeveru. Vjetar će poslijepodne okrenuti na umjeren sjeveroistočnjak, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 16 i 19 stupnjeva Celzijevih

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, početak tjedna donosi promjenjivo vrijeme, a sredinom tjedna osjetno zahlađenje uz jačanje vjetra i oborine u dijelu zemlje. Meteorolog Tomislav Kozarić najavio je za HRT da će u ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati pretežno sunčano vrijeme, uz postupno naoblačenje u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab, a potkraj dana zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka bit će podjednaka ili tek malo niža nego u nedjelju.

U središnjoj Hrvatskoj veći dio dana bit će sunčano, dok se navečer očekuje porast naoblake i kiša, najprije na sjeveru. Vjetar će poslijepodne okrenuti na umjeren sjeveroistočnjak, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 16 i 19 stupnjeva Celzijevih. Na zapadu zemlje ujutro će prevladavati sunčano vrijeme, no tijekom dana sa sjevera će pristizati oblaci uz mogućnost kiše, ponajprije na riječkom području. Na sjevernom Jadranu puhati će bura i sjeverozapadni vjetar, a navečer će bura dodatno ojačati. U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme uz najvišu temperaturu između 17 i 20 stupnjeva. Ujutro i navečer puhati će slaba do umjerena bura, dok će poslijepodne zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se djelomice sunčano vrijeme. Ujutro će mjestimice puhati umjerena bura, a tijekom dana vjetar s mora. Jutarnja temperatura kretat će se između 7 i 12 stupnjeva, a dnevna između 17 i 20 stupnjeva. U nastavku tjedna u unutrašnjosti će prevladavati promjenjivo i hladnije vrijeme uz mjestimičnu kišu, dok se u gorju očekuje susnježica i snijeg, osobito u srijedu. U četvrtak se očekuje više sunčanih razdoblja. Na Jadranu će zapuhati prva ovogodišnja „marčana“ bura, koja će na udare biti jaka, a podno Velebita i olujna, osobito sredinom tjedna. Temperature će pritom biti osjetno niže nego prethodnih dana.

Kada se skidaju zimske gume? Jedan datum je ključan, ali oprez: kazna od 130 eura vreba i nakon njega
