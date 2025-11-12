Jučer su na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu prvi put javno predstavljeni funkcionalni gradivni blokovi za kvantnu komunikaciju, izrađeni i integrirani u Hrvatskoj. Tom je prilikom prikazana i aktivna kvantna komunikacija, što je doista veliko postignuće, s obzirom na to da nema puno zemalja u Europi, pa ni u svijetu, koje mogu uspostaviti takvu vrstu komuniciranja.
Podsjetimo, kvantna komunikacija je takva vrsta interakcije koja je praktično neprobojna, odnosno ne može je se hakirati. Koliko je to važno danas, ne treba vjerojatno dodatno isticati, samo recimo da je partner u ovom projektu Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost. Projekt izvode znanstvenici, inženjer i tehničari s IRB– a i tvrtke Odašiljači i veze, a komponente su dio hrvatske kvantne komunikacijske infrastrukture, CroQCI, kojoj je cilj postaviti temelje ovakve sigurne komunikacije u našoj zemlji.
Kvantnom komunikacijom otpornom na hakere podižemo kibernetičku sigurnost države
U Večernjem listu zadnjih godina pomno pratimo rad na kvantnoj komunikaciji koji na Institutu Ruđer Bošković provode dr. sc. Martin Lončarić, koji je znanstveni voditelj projekta CroQCI, te dr. sc. Mario Stipčević, a jučer predstavljen sustav može se nazvati novim vrhuncem tog nastojanja.
