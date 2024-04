Osječka obitelj na sto muka: Mogu prodati svoj stan za malo bogastvo, ali jedva da išta mogu kupiti od toga

Cijene stanova u cijeloj Hrvatskoj već duže vrijeme divljaju, a posebice u većim gradovima. Dokazuje to i tržište nekretnina u Osijeku, a kako to izgleda u praksi, najbolje pokazuje primjer jedne mlade četveročlane obitelji.

- Kupili smo svoj stan od 65 kvadrata 2013. godine, u novogradnji, u lijepom smo naselju, ali dalje od središta grada. Platili smo ga tada 62.000 eura. Kako nam je postao premalen jer smo u međuvremeno dobili dvoje djece, počeli smo razmišljati o prodaji pa smo ga lani stavili na oglasnik. Tražili smo 120.000 eura. Kupci su dolazili, onda smo odustali jer smo shvatili da je to malo novca za ono što bismo htjeli kupiti, a nismo htjeli dizati kredit. Stavili smo potom cijenu od 155.000 eura, no nismo se previše nadali da će se netko javiti. Međutim, nedavno su nas iz agencije zvali da imaju zainteresirane i za tu cijenu. Mi smo tada potpuno odustali i rekli agenciji da makne oglas jer da ga prodamo i za 150.000 eura, ne bismo s tim novcem u gradu mogli ništa veće kupiti, posebice ne kuću - priča nam jedna Osječanka.

"Izuzetno nerealno"

- Kada bismo htjeli neki veći stan ili kuću, bez 200.000 eura o tome ne treba ni razmišljati, bar prema onome što se nudi. Jedino ako bismo pristali na kupovinu stare kuće i u njoj živjeli bez obnavljanja, no to malo koja mlada obitelj danas želi - zaključuje naša sugovornica.

- Ima svašta, veliki stanovi od 100 i više kvadrata jako se loše prodaju, nema pravih kupaca jer su cijene izuzetno nerealne, standard naših građana ne može to pratiti. Morat će oni koji grade stanove paziti što rade, ne znam kome će prodati 120 metara četvornih za 2300 eura po kvadratu, jedino ako netko zaluta - započinje, pak, Duško Grgur koji se prodajom nekretnina bavi više od tri desetljeća. Prosječna cijena kvadrata stana u Osijeku premašila je 2000 eura, a ugledni poduzetnici, navodi naš sugovornik, traže i 2300 eura po metru četvornom.

- Da bi kupili veliki stan od 100 kvadrata po cijeni od 2200 ili 2300 eura, kupci moraju podići kredit od 230.000 eura. Koja će im banka odobriti toliki kredit s plaćama od 900 do 1300 eura? To su kod nas vrlo solidne plaće. Oni koji imaju više, već su pokupovali stanove, njima ni ne trebaju - nastavlja Duško Grgur.

Prodavatelji, poručuje, moraju biti fleksibilni. Ponuda je velikih stanova na tržištu pozamašna, no nedostaje manjih, od 35 do 45 metara četvornih, smještenih na prvom, drugom ili trećem katu zgrade s liftom.

"Ne živi se od 10 posto"

- Takvih stanova nema i njih investitori ni ne grade, već urbane vile s prostranim stanovima, i ne razumijem zašto je to tako. Za mali stan se može dobiti do 2000 ili 2100 eura po kvadratu, ali što se velikih tiče, bojim se da od toga nema ništa, to su već ozbiljne cifre za ozbiljan posao. Ima dio građana koji će im dati taj novac, naravno, ali ne živi se od 10 posto, već od većine - ističe Grgur.

- Ne ide to baš tako, nema otimačine. Tko ima novac, taj nikud ne trči, do novca je teško doći - zaključuje. Da su cijene, blago rečeno, šarolike, vidi se prelistavanjem ponude na najpopularnijem oglasniku Njuškalo.

Lani sagrađen četverosobni stan u osječkom naselju Retfala, dvoetažni od 125 kvadrata, nudi se za 229.000 eura. Na drugome kraju grada, u naselju Jug II, četverosobni stan od 175 kvadrata, izgrađen ove godine, stoji 350.000 eura. Za djelomično namješten stan od 54 kvadrata u stambenoj zgradi u središtu Osijeka, izgrađen 2018. godine, kupac će morati izbrojati 120.000 eura. Stariji stan od 110 metara četvornih, ali spreman za život u središtu grada može se naći za 99.000 eura.

Što se najma tiče, opremljena garsonijera od 25 kvadrata u suterenu u središtu grada nudi se za 250 eura na mjesec. Još jedna iste površine i u istom krugu iznajmljuje se za 300 eura mjesečno. Pronašli smo i stan od 40 kvadrata za 250 eura, u Donjem gradu. Stan od 52 kvadrata u Retfali iznajmljuje se za 390 eura, dok se stan od 84 kvadrata u središtu Osijeka nudi za 600 eura. Sudeći po fotografijama, stanovi su pristojno uređeni, ali daleko od bilo kakvog "luksuza".

