Kupio stan za 98.000 eura, sada ga prodaje po vrtoglavoj cijeni: 'Na zidu je i majmun koji nam se ruga'

Na društvenim je mrežama jedna korisnica Facebooka podijelila objavu u kojoj je opisala svoje iskustvo s rastom cijena stanova u glavnoj hrvatskoj metropoli. Njezino najveće iznenađenje uslijedilo je kada je shvatila da je čovjek kupio stan da bi ga mogao preprodati i tako još dodatno zaraditi.

– Prije 4 godine sam započela potragu za vlastitim stanom. Prvi stan koji sam išla gledati bio je na Knežiji. Stan je imao 54m2, nalazio se na 5. katu bez lifta u zgradi koja je izgrađena 1968. godine. Oglašena cijena bila je 98.000 eura. U tom trenutku to je za mene bio poprilično visok iznos budući da sam procijenila da stan treba renovirati – započela je s pričom.

Međutim, nakon toga dogodilo se "novo normalno". Kako piše u njezinoj objavi, uslijedila je pandemija, rat u Ukrajini, ali i inflacija. Sve to utjecalo je na promjenu i povećanje cijena na tržištu, dodala je dalje.

VEZANI ČLANCI:

– Bilo kako bilo, netko drugi je odlučio kupiti stan i preprodati ga. Novi vlasnik je odlučio da stan neće adaptirati. Kupio je novi kauč i bračni krevet te ga je prije nekoliko mjeseci oglasio za 170.000 eura (ako se dobro sjećam) – napisala je žena. No, ni tu nije kraj. Ponovno je naišla na oglas za isti stan koji se trenutačno prodaje po cijeni od 275.000 eura.

– Ne mogu vam opisati taj osjećaj iznenađenja, bespomoći i ljutnje. Ne znam zašto, ali odlučila sam nazvati oglašivača. Pitala sam ga je li kupio stan za 98.000 eura, rekao je da je. Pitala sam ga je li se u međuvremenu ugradio lift. Rekao je da nije. Pitala sam ga može li mi pojasniti zašto je cijena toliko visoka. Rekao mi je da je on tako odlučio. Mirno, ali u teškoj tremi rekla sam mu da mislim kako bi se trebao sramiti. Rekao mi je da se on ne srami. To je njegov stan i on za njega može tražiti i 500.000 eura ako želi – stoji u objavi na Facebooku.

Jasno je i ženi, ali i oglašivaču, dodala je ona, da se taj stan neće tako skoro prodati. Cijela situacija pokazala joj je, napisala je, da je "cijela situacija s poremećajem na tržištu nažalost izvukla ono najgore iz ljudi".

– Usput, vlasnik je kao naslovnu sliku oglasa, ali i kao dekorativni element na svoj zid objesio majmunčića koji nas malo nasmijava, ali nam se i malo ruga. Baš zato, ova država mora što prije reagirati i donijeti ozbiljnu stambenu politiku prije nego što izgubi svoje stanovnike – istaknula je u svojoj objavi.

VIDEO: U Končaru rade punom parom na novim zagrebačkim tramvajima: Evo kako napreduju radovi