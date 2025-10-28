Naši Portali
NAPADAČ UHIĆEN

Drama na letu za Njemačku: Vilicom nasrnuo na dvojicu maloljetnika, zrakoplov je preusmjeren

FILE PHOTO: Strike organised by Verdi union at Frankfurt Airport
Kai Pfaffenbach/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
Vecernji.hr
28.10.2025.
u 14:09

Napadač je, osim napada na dvojicu maloljetnika, ošamario jednu putnicu i pokušao ošamariti člana posade

Let Lufthanse, koji je išao iz Chicaga za Njemačku, preusmjeren je u Boston nakon što je muškarac napao dvojicu maloljetnih putnika metalnom vilicom. Praneeth Kumar Usiripalli (28), indijski državljanin, uhićen je nakon što je zrakoplov sletio na međunarodnu zračnu luku Logan. 

Sedamnaestogodišnji putnik, koji je spavao na srednjem sjedalu, probudio se i vidio Usiripallija kako stoji iznad njega s vilicom, navode savezni tužitelji. Usiripalli je nasrnuo na putnika, udarivši ga u lijevu ključnu kost, prije nego što je ubo drugog 17-godišnjaka u stražnji dio glave, tvrdili su dužnosnici, prenosi NBC News.

Kada je posada leta pokušala svladati Usiripallija, on je prstima oblikovao pištolj, stavio ga u usta i "povukao okidač", navode tužitelji. Zatim je ošamario jednu putnicu i pokušao ošamariti člana posade. 

Usiripalli je prethodno primljen u SAD temeljem studentske vize. Bio je upisan na magisterij iz biblijskih studija, prema saveznim dužnosnicima. Ured državnog odvjetnika SAD-a rekao je da Usiripalli nema zakoniti status u Sjedinjenim Državama.
Lufthansa SAD napad zrakoplov

BM
Brkoni_m75x1
14:35 28.10.2025.

Ahahaha "biblijske" studije!! 🤣 🤣 🤣 🤣

TO
Tomispet
14:29 28.10.2025.

Nahebat će ko žuti u Bostonu. I treba.

