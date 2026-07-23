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UHIĆEN MUŠKARAC

Krvavi napad usred dana: Žena izbodena u trgovačkom centru u Stuttgartu, policija digla i helikopter

Police Operation at a Stuttgart Shopping Center
Foto: Christoph Schmidt/DPA
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Autor
Lorena Posavec
23.07.2026.
u 13:10
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Motiv i okolnosti napada zasad nisu poznati

Nasilan napad nožem dogodio se u trgovačkom centru Milaneo u njemačkom gradu Stuttgartu, gdje je 47-godišnja žena izbodena. Policija je isprva blokirala cijelu zgradu kako bi spriječila bijeg napadača, a potom je objavila da je osumnjičeni uhićen izvan trgovačkog centra. "Danas oko 10.15 sati Operativni i situacijski centar policije u Stuttgartu zaprimio je velik broj poziva. Razlog je bio napad na 47-godišnju ženu u trgovačkom centru u četvrti Stuttgart-Nord", rekao je glasnogovornik policije Timo Brenner za Bild. Dodao je da je žrtva hitno operirana. Za napad je osumnjičen 54-godišnji muškarac koji je nakon događaja bio u bijegu, ali je u međuvremenu uhićen.

Policija je na teren izašla u velikom broju te je potpuno blokirala trgovački centar u Stuttgartu. Svi ulazi i izlazi iz Milanea bili su zatvoreni, a u akciji je sudjelovao i helikopter koji je nadzirao neposrednu okolicu. Policajci su pretražili trgovački centar u Baden-Württembergu, ali su osumnjičenog pronašli i uhitili izvan zgrade. Za to vrijeme djelatnici hitne pomoći zbrinjavali su teško ozlijeđenu 47-godišnjakinju. Unatoč velikoj policijskoj akciji, policija je naglasila da trenutačno ne postoji opasnost za stanovništvo. Motiv i okolnosti napada zasad nisu poznati. Istražitelji u trgovačkom centru prikupljaju tragove i pregledavaju snimke nadzornih kamera. Rad trgovačkog centra Milaneo u međuvremenu je ponovno uspostavljen.

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Ključne riječi
trgovački centar žena napad nožem Stuttgart Njemačka

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