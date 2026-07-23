Povjerljivi dokumenti otkrili: Njemačka želi borbene letjelice, ali postoje nesuglasice oko ključne stvari

Njemačka želi flotu borbenih bespilotnih zrakoplova kako bi ispunila zahtjev NATO-a, no dužnosnici se ne mogu dogovoriti odakle ih nabaviti. Kako je Politico otkrio uvidom u povjerljive dokumente Ministarstva obrane Njemačke, oni su podijeljeni oko toga treba li kupiti australski dron MQ-28 Ghost Bat ili pričekati europske alternative.

Njemačka traži višekratno upotrebljive borbene dronove sposobne nositi oružje, senzore ili sustave elektroničkog ratovanja, za razliku od malih i jednokratnih dronova široko korištenih u Ukrajini. Iako je NATO postavio rok do 2035. godine, Nijemci to nastoje ostvariti do 2029. No, to će teško postići do tog roka, posebice ako oduče pričekati europsku inačicu letjelice. Tako, navodi Politico, i u memorandumu pripremljenom za državnog tajnika Jensa Plötnera stoji da se cilj više ne može ispuniti te kako bi se trebao odgoditi.

Izvorni plan uključivao je kupnju 12 dronova Boeing MQ-28 Ghost Bat, dok se istodobno testiraju domaći i europski dizajni. Prema dužnosnicima koji su razvijali tu ideju, to je bila jedina realna opcija da se cilj ispuni. Boeing i njemački Rheinmetall planirali su ispitati kako se australska letjelica može prilagoditi njemačkim zahtjevima i djelomično proizvoditi u zemlji, a to je podržao i ministar obrane Boris Pistorius.

Berlin je planirao i natječaj koji bi uključivao nekoliko proizvođača, uključujući Boeing i njegov MQ-28, no procijenjeno je kako niti jedan potpuno ne ispunjava njemačke zahtjeve. MQ-28 bi zahtijevao modifikacije za koje nije bilo sigurno bi li bile gotove do 2029. godine. Naime, natječaj ne bi počeo prije 2027., zbog čega bi letjelicu bilo teško odabrati, prilagoditi i rasporediti u tom periodu.