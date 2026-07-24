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DOMAĆE JE DOMAĆE

Od jednog Nikolinog krumpira najede se cijela obitelj, otkrio tajnu uroda: 'Mislim da je to razlog'

Uzgoj krumpira
Screenshot/HRT
VL
Autor
Mateja Papić
24.07.2026.
u 12:33
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"Od kilograma sjemenskog krumpira dobio sam 35 kilograma ploda. To je apsolutni rekord u Ravnim kotarima", rekao je Nikola Arbanas

Nikola Arbanas iz Ravnih kotara ove je godine ostvario prinos kakav se rijetko viđa. Od samo jednog kilograma sjemenskog krumpira uspio je dobiti čak 35 kilograma konzumnog krumpira, što smatra rekordnim urodom na tom području.

Dok većina poljoprivrednika tijekom ljetnih vrućina traži načine kako zaštititi usjeve, Arbanas iz pregrijane ravnokotarske zemlje vadi goleme gomolje koji su, kako kaže, nadmašili sva očekivanja. "Ove godine sve je dobro rodilo, a posebno krumpir", rekao je Arbanas za HRT.

Njegov prinos posebno iznenađuje jer je urod višestruko veći od uobičajenog. Pojedini primjerci teže i više od 75 dekagrama, a neki su toliko veliki da bi od jednog gomolja mogla jesti cijela obitelj. "Od kilograma sjemenskog krumpira dobio sam 35 kilograma ploda. To je apsolutni rekord u Ravnim kotarima", rekao je.

Ipak, iza rekordnog rezultata nije stajala samo sreća. Arbanas objašnjava da je krumpir posadio na zemljištu koje dugo nije bilo obrađivano, a prije toga na njemu je rasla djetelina. "Mislim da je razlog dobrog uroda to što sam ga posadio na zemlji gdje prije nikada nije bio krumpir. Bila je ledina dugo vremena, a prije toga djetelina", objasnio je.

Kaže da njegovi krumpiri ne sadrže pesticide te da je upravo domaći proizvod ono što kupci trebaju tražiti. "Krumpiri su slatki kao šećer, ovdje nema nikakvih pesticida. Domaće je domaće. Na tržnici je krumpir iz Egipta i drugih zemalja, a ljudi neka sami odluče što će jesti – domaće ili uvozno", poručio je.

Arbanas se inače bavi i uzgojem trešanja te ima oko tisuću stabala, no nakon ovogodišnjeg uspjeha najavljuje da će iduće godine još više ulagati upravo u krumpir. Ako ponovi ovogodišnji rezultat, mogao bi ponovno pomaknuti granice poljoprivredne proizvodnje u Ravnim kotarima.

FOTO Prije 15 godina preminuo je naš legendarni glumac, njegov glas vraća nas u djetinjstvo
Uzgoj krumpira
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Ključne riječi
poljoprivreda krumpir ravni kotari Nikola Arbanas

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