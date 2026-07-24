Luksuzni kruzer udario u zid kod Beča, 14 ozlijeđenih: Putnici u panici iskakali iz kreveta

Najmanje 14 osoba ozlijeđeno je u petak rano ujutro nakon što je luksuzni riječni kruzer udario u zid uzvodno od brane hidroelektrane Freudenau na Dunavu u Beču, priopćile su austrijske hitne službe. Do nesreće je došlo oko 4 sata ujutro, kada je brod tijekom prolaska kroz područje ustave udario u betonsku konstrukciju uz obalu. Udar je probudio brojne putnike koji su se nalazili na brodu.

Bečka profesionalna vatrogasna služba odmah je izašla na teren s velikim brojem pripadnika, kako na obalu tako i na Dunav. Vatrogasci su provjeravali postoji li opasnost da su osobe pale u rijeku te je li brod oštećen ispod razine vode.

Schock auf der Donau! In Wien kracht ein Kreuzfahrtschiff Freitagmorgen in Schleuse – Von 200 Passagieren wurden 14 leicht verletzt. https://t.co/7fPyKujnEk pic.twitter.com/fOIB78PEJ0 — Kronen Zeitung (@krone_at) July 24, 2026

Zbog položaja broda, koji se nalazio nekoliko metara ispod razine obale, pet osoba evakuirano je pomoću vatrogasnih ljestvi, dok su još dvije osobe prevezene na obalu vatrogasnim čamcem. Na brodu se nalazio i njemački medicinski djelatnik koji je ozlijeđenima pružio prvu pomoć prije dolaska hitnih službi.

Prema riječima glasnogovornika bečke hitne pomoći Daniela Melchera, ozlijeđeno je ukupno 14 osoba, od kojih je šest prevezeno u bolnicu zbog zadobivenih modrica i lakših ozljeda. Na intervenciji je sudjelovalo više timova hitne pomoći, uključujući i posebnu interventnu skupinu. Nakon nesreće putnici su napustili oštećeni brod i prebačeni na drugo plovilo kako bi nastavili svoje putovanje. Uzrok sudara zasad nije poznat, a istražuje se je li do nesreće došlo zbog tehničkog kvara, pogreške posade ili drugih okolnosti.

Prema austrijskom mediju Heute, riječ je o kruzeru MS Anna Katharina, luksuznom riječnom brodu dugom oko 135 metara koji može primiti do 180 putnika i 40 članova posade. Brod je u trenutku nesreće plovio prema Njemačkoj u sklopu sedmodnevnog krstarenja Dunavom. Cijena takvog putovanja, ovisno o sezoni i vrsti kabine, iznosi oko 800 eura.

Hidroelektrana Freudenau jedno je od najvažnijih austrijskih postrojenja te najveća gradska hidroelektrana u Europi. U pogonu je od 1998. godine, godišnje proizvodi oko milijardu kilovatsati električne energije iz hidroenergije i ima ustavu koja omogućuje prolazak brodova Dunavom.