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Drama iznad europskog neba: Dron probio granicu NATO-a, pilot F-16 ispalio raketu i srušio ga

German Airforce Eurofighter Typhoon and United States Air Force F-16 combat aircraft perform a flyover over Berlin
Fabrizio Bensch/REUTERS
VL
Autor
Mateja Papić
24.07.2026.
u 12:04
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Dron je pao na poljoprivredno područje između mjesta Padina i Pogoanele, a zasad nema izvještaja o žrtvama ni materijalnoj šteti. Rumunjske vlasti još istražuju podrijetlo letjelice i okolnosti njezina ulaska u zračni prostor zemlje.

Rumunjski borbeni avion F-16 u petak je oborio dron koji je neovlašteno ušao u zračni prostor Rumunjske, objavio je predsjednik Nicușor Dan. Incident se dogodio u blizini mjesta Padina u okrugu Buzău, a letjelica je srušena iznad nenaseljenog područja.

Prema podacima rumunjskog Ministarstva obrane (MApN), radarski sustavi detektirali su u petak u 9.39 sati zračnu metu oko 20 kilometara istočno od Suline, na području Crnog mora. Dron je nakon ulaska u rumunjski zračni prostor nastavio let preko rute Sulina – Brăila – Fetești – Buzău. Nakon detekcije aktiviran je sustav zračne obrane, a u praćenje cilja uključena su dva rumunjska aviona F-16 iz zračne baze Fetești te dva talijanska borbena aviona Eurofighter Typhoon iz baze Mihail Kogălniceanu. Talijanski avioni sudjelovali su u misiji u sklopu savezničke zračne policije NATO-a.

Jedan od rumunjskih F-16 u 11.02 sati ispalio je raketu na dron i uništio ga u blizini Padine. Prema riječima predsjednika Dana, činjenica da je letjelica bila iznad nenaseljenog područja omogućila je sigurno djelovanje pilota. "Imali smo dron u zračnom prostoru. Srušio ga je pilot Rumunjske vojske na F-16. Važno je naglasiti da je dron bio u nenaseljenom području", rekao je Dan. Prema dostupnim informacijama, dron je u rumunjskom zračnom prostoru proveo gotovo sat vremena i preletio više županija, zbog čega su stanovnici Tulcee i Brăile dobili upozorenja putem sustava RO-Alert.

Rumunjski ministar obrane Radu Miruță pohvalio je pripadnike vojske uključene u operaciju i poručio da incident pokazuje važnost ulaganja u protuzračnu obranu i sustave za borbu protiv bespilotnih letjelica. "Ulaganja u obranu su ulaganja u sigurnost građana", poručio je Miruță, dodajući da će Rumunjska nastaviti jačati svoje obrambene sposobnosti u okviru NATO-a.

Dron je pao na poljoprivredno područje između mjesta Padina i Pogoanele, a zasad nema izvještaja o žrtvama ni materijalnoj šteti. Rumunjske vlasti još istražuju podrijetlo letjelice i okolnosti njezina ulaska u zračni prostor zemlje.

FOTO Pogledajte kako sad izgleda pločnik u ovoj zagrebačkoj ulici! Prepoznajete li motive?
German Airforce Eurofighter Typhoon and United States Air Force F-16 combat aircraft perform a flyover over Berlin
1/9
Ključne riječi
F-16 NATO Rumunjska

Komentara 9

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OT
otrovnijezik
12:46 24.07.2026.

Uspjeli ste srušiti EPP dron za koju tisuću sa raketom koja vrijedi par milijuna a kada je pravi dron proletio tri NATO države i pao nama skoro u centar glavnog grada Zagreba onda ga niste ni radarom locirali a kamo li podigli nekakve avione.

BL
Bloomberg
12:56 24.07.2026.

Čiji dron?

SE
Senior2
13:00 24.07.2026.

Zanimljivo identificirali, locirali, uništili, a za onaj koji je pao u Zagrebu ništa od toga, ni danas kao ne znamo čiji je bio i tko ga je lansirao i s kojom namjerom.

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