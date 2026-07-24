Plenković o uhićenju u hrvatskom sportu: 'Sve se mora raščistiti do kraja'

Premijer Andrej Plenković u petak je boravio u Zadarskoj županiji zajedno s nekolicinom ministrara, gdje je sudjelovao na završetku izgradnje Centra za starije osobe i otvorenja novog putničkog terminala Zračne luke Zadar. Premijer je također posjetio i protupožarnu eskadrilu u vojarni Zemunik. Na početku obraćanja javnosti premijer je istaknuo važnost novih infrastrukturnih projekata, a osvrnuo se i na angažman Hrvatske u gašenju velikih požara u Europi. - Napravili su velike poslove diljem obale. Donijeli smo odluku da jedan kanader uputimo u Francusku. Time pokazujemo našu solidarnost -rekao je Plenković, dodajući kako će tijekom posjeta obići i pilote protupožarne eskadrile.

Govoreći o aktualnoj aferi u hrvatskom sportu i uhićenju Damira Šegote, premijer je poručio da očekuje potpuno rasvjetljavanje slučaja. - Pratimo cijeli proces. Mi smo Vlada koja podržava sport i ulaže u njega, ali smo jednako tako odlučni prema svima koji zloupotrebljavaju sustav. Svatko tko se ogriješio o zakon mora odgovarati. Sve se mora raščistiti do kraja, u to nema nikakve dileme. Ne možemo stigmatizirati cijeli sustav, ali očito je bilo onih koji su zlorabili svoj položaj u sportu - istaknuo je.

Dodao je kako sva nadležna tijela svoj posao moraju obavljati neovisno te da će se tek tijekom postupka utvrditi odgovornost pojedinaca. - Svatko mora raditi u skladu sa zakonom, a očito je da je bilo određenih nezakonitosti. Vidjet ćemo kako će ti procesi završiti - rekao je premijer.

Osvrnuo se i na rast cijena goriva, istaknuvši da je dodatni pritisak na tržište izazvala eskalacija sukoba na Bliskom istoku. - Daljnje zaoštravanje sukoba dovelo je do rasta cijena nafte. Imamo još određeni prostor za ublažavanje udara, ali ne možemo u potpunosti spriječiti rast cijena goriva. Naše su mogućnosti ipak ograničene . poručio je.

Na kraju se osvrnuo i na ovogodišnju turističku sezonu te rast cijena u hrvatskom turizmu. - Hrvatska nije jedina turistička destinacija na Mediteranu i svi se bore za iste goste. Turisti će uvijek birati ono što im pruža najbolji omjer cijene i kvalitete. U mnogim zapadnim zemljama raspoloživi dohodak za putovanja danas je manji nego ranije. Kvaliteta će uvijek pronaći svoje kupce, ali važno je da cijela turistička ponuda ostane konkurentna - zaključio je premijer.