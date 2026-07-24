VIDEO Ukrajinci udarili tamo gdje Ruse najviše boli i konačno su shvatili što im se događa

Ukrajinski napadi na skladišta najvećeg ruskog internetskog trgovca Wildberriesa poslali su potencijalno stotine milijuna dolara robe u plamen, što je izazvalo burne reakcije među ruskim malim poduzetnicima. Tijekom vikenda ukrajinski su dronovi pogodili distribucijske centre Wildberriesa u Elektrostalu u Moskovskoj oblasti i Kotovsku u Tambovskoj oblasti. Drugi val napada rano u srijedu pogodio je logistička skladišta u Krasnodarskoj i Stavropolskoj oblasti, a državni mediji u jugozapadnoj Voronješkoj oblasti izvijestili su da je napad dronom prisilio zatvaranje skladišta Wildberriesa.

Napadi na Wildberries, ruski ekvivalent Amazona, približili su ruski rat protiv Ukrajine običnim Rusima, ometajući njihove živote i izvore prihoda. Oni također intenziviraju ukrajinsku kampanju ekonomskog rata koja je već uključivala valove udaljenih napada dronovima na rafinerije, što je uzrokovalo duge redove na benzinskim crpkama diljem Rusije. Napadi su bili i smrtonosni. Prema regionalnim dužnosnicima, sedam osoba poginulo je u Kotovsku, a jedna u Elektrostalu. Najmanje jedna osoba poginula je u najnovijim napadima na jugu Rusije, prema guverneru Krasnodarske oblasti.

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Kijev je priznao da je izveo napade na skladišta Wildberriesa i istaknuo da su ta postrojenja legitimni vojni ciljevi jer opskrbljuju ruske snage na prvoj crti u Ukrajini. Ruska vlada poriče da Wildberries opskrbljuje rusku vojsku. Pretraga pojma 'vojna opskrba' na web-stranici Wildberriesa u četvrtak dala je više od 78.000 artikala, uključujući pancirke, pribor za prvu pomoć i obroke. Stranica također nudi opremu za dronove, uključujući FPV naočale i komplete koji se mogu koristiti na bojnom polju. Kremlj je priznao ekonomsku štetu koju su napadi prouzročili. Odgovarajući u srijedu na pitanja o mogućim mjerama zaštite poduzeća pogođenih napadom, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je o Wildberriesu: "Situacija je doista teška s obzirom na gubitke koje su pretrpjeli i sama tvrtka i mala i srednja poduzeća", piše CNN u svojoj analizi.

Ekonomski učinak napada još nije jasan. Rusko izdanje Forbesa citiralo je preliminarne procjene prema kojima je Wildberries izgubio do 9 posto svog skladišnog prostora, a obnova bi tvrtku mogla koštati i do 33 milijarde rubalja (421 milijun dolara). Gubici robe prodavača, prema izvješću, mogli bi iznositi najmanje 150 milijardi rubalja (1,9 milijardi dolara). Poslovni dnevnik Kommersant procijenio je da su kombinirani napadi dronovima pogodili oko 10 posto ukupnog logističkog kapaciteta tvrtke.

Ruski poduzetnici koji koriste Wildberries za distribuciju žalili su se na društvenim mrežama na napade i razoran učinak na njihova poslovanja. "Oko 40 posto našeg poslovanja otišlo je u dim", napisao je jedan trgovac odjećom na Threads. "Naravno, u usporedbi s ljudskim životima, to je samo novac. Najvažnije je da smo mi i naši voljeni živi i zdravi. Nikada nismo skladištili tako veliku količinu proizvoda u skladištima. Međutim, zbog novih zahtjeva morali smo hitno premjestiti zalihe iz vlastitog skladišta, prepakirati ih i poslati u Wildberries", dodaje

Nekoliko ruskih trgovaca žalilo se da su uvjeti usluge Wildberriesa nedavno izmijenjeni tako da trgovac ne snosi odgovornost za štetu nastalu napadima dronova. U intervjuu koji je objavio poslovni dnevnik RBC, osnivačica Wildberriesa Tatjana Kim rekla je da njezina tvrtka razgovara s ruskim vlastima o mogućnosti poreznog olakšanja i drugim mjerama za pomoć pogođenim prodavačima. "Danas smo razgovarali s jednom od agencija – konkretno s Federalnom poreznom službom – o mogućem razvoju mjera za olakšavanje poreznog opterećenja pogođenih poduzetnika", rekla je. "Ne radi se o potpunom ukidanju poreza, već o mogućnosti odgode ili sličnih aranžmana", dodala je.

Ukrajinski komentatori, s druge strane, istaknuli su da Rusi ignoriraju činjenicu da je Moskva 2022. godine pokrenula punu invaziju na Ukrajinu, što je na kraju dovelo do ukrajinske kampanje dubokih udara na Rusiju. Anton Geraščenko, ukrajinski influencer na društvenim mrežama i bivši dužnosnik, rekao je da bi Rusi trebali uprijeti prstom u ruskog predsjednika Vladimira Putina. "Rusi su saznali da njihova zemlja vodi rat. Sljedeći korak je da shvate tko je odgovoran za svu štetu nanesenu Rusiji (Putin)“, napisao je na X-u.

"Wildberries više nije samo online tržište za odjeću i kućanske predmete. Platforma prodaje oružje, pancirke, dronove, komponente za dronove i optička vlakna koja se koriste za dronove. Svi ti artikli koriste se u ratu protiv Ukrajine i pomažu ubijanju Ukrajinaca. Zato su takva postrojenja legitimni vojni ciljevi Oružanih snaga Ukrajine", dodaje. Malo je vjerojatno da će Rusi usmjeriti javni bijes prema Putinu, osobito u zemlji u kojoj se neslaganje ne tolerira, a kritika vojske zabranjena. No napadi na Wildberries na novi način donose rat u domove Rusa.