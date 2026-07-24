Nuklearna elektrana Krško opasno se približila granicama dopuštenog zagrijavanja Save

Francuska je tijekom toplinskog vala morala privremeno zaustaviti tri nuklearne elektrane kako bi zaštitila riječne ekosustave, a sličan je problem skoro zadesio i Nuklearnu elektranu Krško koja se približila granicama zagrijavanja Save, navodi RTV Slovenija. Nuklearne elektrane pri svom radu ovise o vodi. Naime, one je crpe iz rijeka ili mora te u konačnici topliju vraćaju u prirodu, zbog čega tijekom velikih vrućina proces može biti izazovan.

Nuklearne elektrane pri ispuštanju tople vode moraju poštivati ograničenja, a Sava se na mjestu miješanja rijeke i tople vode iz Nuklearne elektrane Kraško u dnevnom prosjeku ne smije zagrijati na više od 28 stupnjeva Celzija. Uz to, razlika između temperature rijeke prije zahvata i temperature na mjestu miješanja ne smije biti viša od tri stupnja Celzija.

Na jednom mjestu miješanja izmjerena je 1. srpnja u ponoć temperatura od 27,8 stupnjeva Celzija, a iste je noći razlika u temperaturi prije i nakon procesa na nekoliko sati premašila tri stupnja Celzija. No, nadležne slovenske službe potvrdile su kako nije došlo do kršenja ograničenja s obzirom na to da se ona odnose na dnevni prosjek.

Također, iz Nuklearne elektrane Kraško su za RTV Slovenija naveli kako nije došlo do premašivanja ograničenja te da nije bilo potrebe za smanjenjem snage reaktora. "Pri visokim temperaturama, niskim protocima rijeke Save te drugim prirodnim fenomenima odobrene granice mogu se dosegnuti brže, stoga elektrana postupno uključuje rashladne tornjeve i tako smanjuje toplinsko opterećenje rijeke“, pojasnili su.