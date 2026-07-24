Odljev bogataša iz Francuske: U godinu dana otišlo 800 milijunaša, niz zemalja mogao bi im biti privlačniji

Francuska je 2025. godine zabilježila neto odljev od 800 milijunaša. Iako u toj zemlji još uvijek živi poprilično velik broj bogataša, novi podaci ukazuju na to kako se ipak stvara trend odlazaka imućnih građana koji, također, odnose sa sobom i svoj kapital. Dok broj milijunaša koji su otišli predstavlja tek dio bogate populacije, stručnjaci smatraju da gubitak čak i relativno malog broja pojedinaca s visokom neto imovinom može imati nesrazmjerno velik ekonomski utjecaj jer oni često posjeduju tvrtke, financiraju ulaganja i generiraju značajne porezne prihode. Ne postoji jedinstveno objašnjenje zašto neki od najbogatijih stanovnika Francuske odlaze, no Euronews ističe kako bi ih na odlazak mogao potaknuti niz čimbenika.

Jedan od njih je politička nestabilnost zemlje. Naime, Francuska je u posljednjih pet godina imala šest premijera, proračunske krize i neizvjesnost oko toga kako će se vlade nositi s rastućim teretom duga. Osim toga, još jedan važan čimbenik može biti rastuća kampanja za oporezivanje bogatih. Zemlja je, između ostaloga, raspravljala i o prijedlogu ekonomista Gabriela Zucmana da se uvede godišnji porez od 2 posto na bogatstvo veće od 100 milijuna eura. Prijedlog je uključivao i "porez na odlazak“ prema kojem bi bogati pojedinci koji bi odlučili napustiti Francusku nastavili dugovati porez pet godina nakon preseljenja u inozemstvo. Prijedlog u konačnici nije izglasan, a zamijenio ga je Zakon o financijama za 2026. godinu koji je uveo porez na luksuznu imovinu.

Vjeruje se kako mnogi bogataši odlaze u neku od zemalja koje su se pozicionirale upravo da privuku bogate migrante. Primjerice, Ujedinjeni Arapski Emirati i dalje su jedna od najprivlačnijih lokacija zahvaljujući nedostatku poreza na osobni dohodak. Što se tiče Europe, Italija je postala sve popularnija za imućne građane nakon izmjena poreznog režima. Prema trenutačnim pravilima, kvalificirani pojedinci mogu platiti fiksni godišnji porez na strani dohodak bez obzira na to koliko zarađuju u inozemstvu. Među lokacijama koje već dugo privlače bogataše su Švicarska i Monako, ali njima se u posljednje vrijeme pridružuje i Portugal.