FOTO/VIDEO Vatrena stihija hara turističkim odredištem u Francuskoj: Hrvatske snage stižu u pomoć

Popularno turističko odredište u Francuskoj evakuira se dok vatrogasci nastavljaju borbu protiv šumskog požara koji bjesni u regiji Gironde već nekoliko dana. Vlasti su naredile evakuaciju cijelog poluotoka Cap Ferret na jugozapadnoj obali, a stotine su iz tog područja pobjegle brodovima. Požar je buknuo u utorak te do sada zahvatio oko 8700 hektara.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je sinoć da je situacija s šumskim požarima u zemlji vrlo napeta, posebno u regiji Gironde. Naveo je kako je zatražio pomoć od Europske unije i da će podrška stići iz Hrvatske, Portugala, Češke i Slovačke, prenosi BBC.

Kako je potvrdilo Ministarstvo obrane (MORH), protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 s dvije posade i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske poletio je danas u 8:05 sati iz vojarne “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku na gašenje požara u Francusku.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je, podsjeća MORH, Naredbu o upućivanju protupožarnog zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Francusku Republiku na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu.

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"Naša posada je spremna za zadaću u Francuskoj. Situacija na jugozapadu Francuske je teška i priključujemo se francuskim snagama kako bi pomogli u borbi s vatrenom stihijom", kazao je pukovnik Milan Došen, zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, te dodao da hrvatska protupožarna eskadrila ima dugogodišnje iskustvo u gašenju požara.

U skladu s Člankom 56. stavkom 1. Zakona o obrani propisano je da Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, napominje Ministarstvo obrane.