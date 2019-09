Aleksandar Stanković u današnjoj emisiji "Nedjeljom u dva" je ugostio Dejana Kovača, predsjedničkog kandidata koji je u utrku za Pantovčak krenuo kao nezavisni uz podršku HSLS-a. Na predstavljanju svoje kandidature jasno je dao do znanja da će u fokusu njegove kampanje biti korupcija. odnosno njezino iskorjenjivanje pomoću transparentnosti, digitalizacije te političke odgovornosti.

Mladi ekonomist i znanstvenik koji je prije svoje političe karijere radio kao profesor na prestižnom fakultetu Princeton otkrio je kako ga posebno motivira nepravda protiv koje se želi boriti. Prisjetio se kako se pokušavao zaposliti prije nego je otišao u inozemstvo, ali nije mogao jer nije bio politički podoban.

- Roditelji su mislili da se ne želim prijavljivati za poslove jer mi se ne radi. Onda sam s njima prošao mail i pokazao im oko 190 svojih prijava za posao od kojih sam bio pozvan na dva razgovora.

Što se tiče svojih kritika na račun vladajućih, napominje: - Nisu svi loši u HDZ-u i SDP-u. Ima tamo i dobrih, ali stranke im nalažu da ih podupiru u njima važnim odlukama. Zato ne želim niti u jednu stranku.

Na povratak se kaže odlučio jer on i žena vjeruju u "projekt Hrvatska" te ne želi da ga djeca jednom pitaju zašto nije ništa učinio za Hrvatsku. - Neće biti bitno pitanje gdje si bio 1991. i 1941. nego gdje si bio 2019.

Smatra da je najvažnija stavka koja Hrvatskoj nedostaje transparentnost.

- Po korupciji smo uz bok afričkim zemljama, a rješenje leži u transparentnom odlučivanju na najvišim razinama - kazao je navodeći primjer bjelovarskog gradonačelnika kao dobar primjer transparentnog djelovanja.

Dva prva poteza koja će poduzeti ako pobijedi na izborima su, kaže, javno objavljivanje podataka o "svakoj kuni potrošenoj na Pantovčaku" te transparentnst troškova rada diplomata.

- Moraju prikazati što su oni to učinili, kojeg su oni to gospodarstvenika spojili s kojim stranim uvoznikom,...

Upozorava da Hrvatskoj prijeti bankrot kakav se dogodio Grčkoj.

- 300 000 ljudi je otišlo iz Hrvatske, moja istraživanja pokazuju da je riječ o 10% stanovništa. To znači da će i ekonomska aktivnost ubrzo pasti za 10 do 15%. Uz to globalni trendovi nas definiraju, a dvije najveće trgovinske sile Kina i SAD ratuju. To se mora preliti i na nas. Prijeti nam grčki scenarij.

U zadnjih 10 godina nismo napravili nikakvu ni ekonomsku ni političku reformu, kaže, i zato ćemo biti nepripremljeni kada se pojavi nova kriza.

Da je predsjednik Vlade prvi korak bi mu bio smanjiti ogromnu birokraciju kako bi mogli građane porezno rasteretiti.

- Pri tome je važno razlikovati produktivni i birokratski sektor. Liječnici, tete u vrtiću, to je produktivni sektor, njih ne treba dirati, ali raznorazne uhljebske agencije treba ukinuti - dodaje.

Osvrnuo se i na zahtjeve sindikata za povećanjem plaća.

Zalaže se za plaćanje po produktivnosti. Onaj tko više posla odradi treba biti više plaćen od onoga tko je zaposlen na istoj poziciji,a nije jednako efikasan, zaključuje.

Prokomentirao je i Vučićeve poruke Hrvatskoj. - Mi smo loši, ali vi kad stignete naš BDP, onda možemo pričati o bilo čemu.

Pri tome naglašava kako mu se čini da obje strane, političke elite i u Hrvatskoj i u Srbiji, prešutnim dogovorom, namjerno podupiru nacionalizam u svojim zemljama. - Namjerno guraju te teme jer nemaju sadržaj za stvarne, aktualne probleme - zaključuje.

- Odlaskom na komemoracije u Bleiburg ili u Jasenovac ne želim održavati paradu kao što to čine SDP i HDZ. Također ne želim da to znači da se poklanjam zločincima, nego žrtvama, a osim toga i mora se držati do digniteta predsjednika. Ne mogu se pojavljivati među ljudima s kojekakvim obilježjima - komentirao je Kovač temu o kojoj kaže nerado razgovara jer smatra da ima i važnijih.

Stav o pravu istospolnih prava posvajanju djece temelji na svojim znanstvenim istraživanjima. - Novac djeci ne može zamijeniti roditelje. Bolje za njih da ih udome istospolni parovi, nego da su u birokratskim institucijama.

Za kraj je još jednom rezimirao razloge svog povratka.

- Vratio sam se jer sam uvjeren da u Hrvatskoj još uvijek ima jako puno ljudi za koje se vrijedi boriti i spašavati ih. Ako nam stvarno prijeti bankrot želim da se te dvije godine borim na nogama, a ne da poslije klečim na koljenima.