Kritičari razapeli američkog potpredsjednika zbog navodne izjave o Velikoj Britaniji, on im odbrusio

Američki potpredsjednik JD Vance ljutito je odgovorio na prozivke da je Veliku Britaniju okarakterizirao kao nasumičnu zemlju koja nije ratovala godinama. Naime, on je u jednom razgovoru rekao da bi potencijalne mirovne snage u Ukrajini bile "20.000 vojnika iz neke nasumične zemlje koja nije ratovala 30 ili 40 godina" i taj komentar u intervjuu za Fox News označen je kao "duboko nepoštovanje". Optužen je da je izbrisao iz povijesti stotine britanskih vojnika koji su dali svoje živote u Iraku i Afganistanu.

This is absurdly dishonest.



I don’t even mention the UK or France in the clip, both of whom have fought bravely alongside the US over the last 20 years, and beyond. https://t.co/hrkb5pTV8p