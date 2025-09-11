Krenuo autom prema Hrvatskoj, a onda je u Italiji krenula prava noćna mora: 'Upalila mi se lampica upozorenja'

Ono što je trebalo biti kratko zaustavljanje na jednoj benzinskoj postaji u pokrajini Venecija, pretvorilo se u pravu noćnu moru za 36-godišnjeg švicarskog vozača na putu prema Hrvatskoj. Umjesto dizela, u spremnik njegova automobila natočena je voda, što je dovelo do kvara vozila, pozamašnog računa za popravke i značajnog gubitka vremena. Incident se dogodio u utorak ujutro kada je muškarac napunio spremnik za 102,29 eura, uvjeren da toči dizel. "Ubrzo nakon nastavka vožnje, upalila se lampica upozorenja, a automobil je ostao bez snage", ispričao je. Nakon što je vozilo odšlepano u najbližu radionicu, dijagnoza je bila šokantna - voda u spremniku. Nakon tri sata čekanja, dobio je račun od gotovo 1200 eura za vuču, zamjenu filtra goriva, zbrinjavanje kontaminiranog goriva i ostale usluge. "Nisam znao što će se sljedeće dogoditi niti s kojim ću se troškovima suočiti", rekao je vidno frustriran. Sada traži da benzinska postaja nadoknadi troškove goriva i popravaka. Ako to ne učine u roku od deset dana, planira kontaktirati odvjetnika i prijaviti slučaj svom osiguravajućem društvu te udrugama za zaštitu potrošača, prenosi Heute.

Google recenzije benzinske postaje otkrivaju da muškarac nije jedini koji se suočio s ovim problemom. "Natočili smo Diesel Supreme i nakon manje od 10 km upalila se lampica za vodu u spremniku", napisao je jedan korisnik prije mjesec dana. "Nikad više neću tamo točiti gorivo", dodao je drugi. "Uvijek čuvajte račun za gorivo. To je jedini način da kasnije dokažete gdje ste točili", kaže muškarac. Touring Club Suisse (TCS) podržava ovaj savjet, ističući da račun može biti ključan za dobivanje naknade, posebno ako je više vozila pogođeno. Ipak, TCS napominje da je dokazivanje odgovornosti benzinske postaje često teško, a pravni sporovi se rijetko isplate.

Na upit švicarskog lista 20 Minuten, Esso Italia je zanijekao odgovornost, tvrdeći da su njihove benzinske postaje u vlasništvu trećih strana koje neovisno upravljaju prodajom. Kontaktiranje postaje putem telefonskog broja navedenog na Googleu pokazalo se nemogućim jer broj ne postoji. Ovo dodatno otežava TG-ovu potragu za pravdom. Prema TCS-u, voda u dizelu iznimno je rijetka pojava. U njihovom testu dizelskog goriva na 202 benzinske postaje u sedam europskih zemalja, svi uzorci pokazali su sadržaj vode ispod propisanih standarda. Ipak, ako se dogodi, posljedice mogu biti ozbiljne, posebno ako se redovito toči nekvalitetno gorivo ili se pogrešno toči benzin umjesto dizela. Muškarac se vratio u Švicarsku nakon iscrpljujućeg putovanja. Umjesto planiranih 11 sati, put je trajao gotovo 20 sati. "Stigli smo potpuno iscrpljeni, odmah zaspali i sljedeće jutro morali smo se vratiti", rekao je. "Nikad više neću točiti gorivo na toj benzinskoj postaji", dodao je.