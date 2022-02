Kreirani digitalni alati: Usvajanje zero waste znanja u strukovnom obrazovanju i HoReCa sektoru

Konzorcij projekta Zero Waste Power in HoReCa prikazao je 16. veljače, u organizaciji Centra Slave Raškaj Zagreb, ishode i digitalne alate kreirane nakon dvogodišnjih aktivnosti projekta. Projekt financiran sredstvima EU u okviru Erasmus+ programa imao je za cilj usvajanje zero waste znanja u strukovnom obrazovanju i HoReCa sektoru kroz uporabu digitalnih alata.

Nakon aktivnog istraživanja na terenu u pet različitih zemalja, prikupljanja iskustava poslovanja različitih HoReCa organizacija, praktičnih edukativnih putovanja učenika ugostiteljske struke u Dubrovnik, Celje, Rim i Granadu, kreirani su digitalni alati za učenje koji su od sada dostupni i slobodni za korištenje svim ugostiteljskim školama, restoranima, hotelima…

Prezentacija je održana u prostoru edukacijske dvorane restorana OAZA Joyful Kitchen. Restoran je, naime, i sam bio aktivan sudionik projekta u okviru testiranja alata za digitalnu procjenu razine zero waste poslovanja te je osvojio oznaku najbolje zero waste prakse.

Foto: Centar "Slava Raškaj" Zagreb

Projekt su ispred Centra Slave Raškaj predstavile voditeljice Brigita Jerić i Nina Cesarec naglasivši da su se, unatoč izazovima zbog bolesti COVID-19, sve planirane aktivnosti uspješno realizirale.

Kako navode nakon provedenog projekta, učenici su stekli nova vrijedna znanja i iskustva, uz inovativne metode i alate za učenje. Tako su učenici iz Centra Slave Raškaj, Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik te slovenske Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje imali priliku učiti kroz projektni i timski rad, usavršiti kulinarske vještine, istraživati na terenu, učiti kroz inovativne igre, a istovremeno su razvijali i svoje prezentacijske vještine. Kako su usavršili kreativne i umjetničke vještine, na prezentaciji je prikazao učenik završnog razreda Bajro Šečić izvevši pjesmu "Zero waste song" koju je osmislio motiviran projektnim aktivnostima te kako bi potaknuo mlade na akciju za zeleniju budućnost.

Zero waste kurikulum, jedan od rezultata projekta, pokriva šest važnih područja - Organizacija kuhinje u skladu sa ZeroWaste modelom, Kreiranje menija, Reduciranje otpada i recikliranje, Pakiranje, Energija, Kemikalije i zagađenje zraka. Kako bi bio dostupniji, sažet je i kreiran u e-book. U okviru projekta, kreiran je i digitalni video alat koji prati teme iz kurikuluma.

Svi alati su slobodni i dostupni za korištenje, a mogu se pronaći ovdje.