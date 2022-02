Rusi: Granatirana su naselja u Donjecku i Lugansku. Ukrajina demantirala: Pucano je na našu vojsku

Cijeli svijet već neko vrijeme iščekuje rasplet napete situacije na istoku Europe, a danas su separatisti na istoku Ukrajine koje podržava Rusija optužili ukrajinsku vladu za četiri napada teškim naoružanjem u posljednja 24 sata. Ukrajina je to oštro demantirala uz tvrdnju da su napadnute njene snage.

Tijek događanja:

9:20 – Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je da je prozor za rusku invaziju na Ukrajinu i dalje otvoren. Tijekom brifinga, Psaki je rekla da je opasnost od potencijalnog ruskog napada na Ukrajinu i dalje prisutna i upozorila da bi izmišljeni izgovor za upad mogao uključivati ​​izvješća poput onog o masovnim grobnicama u regiji Donbas, izvijestio je CNN.

– Nalazimo se u situaciji kada vjerujemo da bi napad mogao početi u bilo kojem trenutku – rekla je Psaki.

Dodala je da SAD ne shvaća ozbiljno ruske tvrdnje o povlačenju s granice.

– Postoji ono što Rusija kaže i ono što Rusija radi.

Ruske trupe ''ostaju grupirane na prijeteći način na granici''.

9:10 – Bilo da kampira pred ukrajinskom granicom ili se kreće u golemim kolonama po vlastitom teritoriju, ruska je vojska prisilila svijet da pozorno sluša Vladimira Putina koji želi redefinirati sigurnost u Europi. Ruski predsjednik uvrstio je jačanje vojske među prioritete svoje dvadeset godina duge vladavine. Opširnije pročitajte OVDJE.

9:05 – Rusi su optužili Ukrajince da su granatirali naselja na teritoriju samoproglašene Donjecke i Luganske Narodne Republike. Ukrajina je to oštro demantirala. Prema trenutačno dostupnim informacijama, optužbe su iznijela predstavništva republika u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre, a dalje ih je prenijela novinska agencija Donjecka.

"Ispaljeno je oko 160 granata kalibra većeg od 12,7 mm", prenosi novinska agencija Donjecka te dodaje da su "oružane formacije Ukrajine grubo prekršile režim prekida vatre, koristeći se oružjem koje, u skladu s Minskim sporazumima, mora biti povučeno".

Nedugo zatim, Ukrajina je oštro demantirala sve navode, rekavši da je vatra otvorena na njihovu vojsku, prenosi Blic.

– Unatoč činjenici da je vatra otvorena na naše pozicije iz zabranjenog oružja, uključujući artiljeriju od 122 mm, ukrajinske snage nisu uzvratile – kazao je za Reuters ukrajinski visoki dužnosnik.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES Service members of the Ukrainian Armed Forces take part in military drills at a firing ground in the Donetsk region, Ukraine, February 15, 2022. Picture taken February 15, 2022. General Staff of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Vlasti Harkiva, drugog po veličini ukrajinskog grada, pozvale su građane da ne paniče i ne podlegnu "ruskoj propagandi" ili "psihološkim napadima".

Dužnosnici u tom gradu, koji se nalazi na samo 40 kilometara od granice sa Rusijom, održali su jutros hitan sastanak, prenosi agencija Interfaks.

– Pozivamo stanovnike naše regije, ali i sve Ukrajince da ne šire paniku, glasine i rusku propagandu. Da ne podležu informacijskim i psihološkim napadima – poručili su dužnosnici pa dodali: – Naš mir pomaže vladi, diplomatima i sigurnosnim snagama da rade svoj posao i da zaštite državu i Ukrajince.

8:30 – Sjedinjene Države ne vjeruju u ruske tvrdnje o povlačenju vojnika s granice s Ukrajinom, a sumnjaju da je Moskva čak povećala njihov broj za sedam tisuća – rekao je neimenovani visoki dužnosnik administracije američkog predsjednika Joa Bidena. Opširnije pročitajte OVDJE.