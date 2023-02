Kreće prodaja narodnih obveznica: Ministar objavio detalje, minimalni ulog bit će 500 eura

Na sjednici Vlade ministar financija Marko Primorac iznio je detalje o planiranom pokretanju emisije državnih obveznica. "Pokrećemo nešto što nije bila dosad praksa u Hrvatskoj, premda takva praksa postoji u nizu drugih zemalja, čime želimo dinamizirati domaće tržište kapitala, želimo poslati poruku povjerenja u državne obveznice, u naše javne financije", kazao je premijer Andrej Plenković.

Obavljaju se posljednje pripreme za emisiju državnih obveznica, kazao je ministar financija. "To je financijski instrument koji jamči kupcu isplatu kuponske kamate predviđenom dinamikom i isplatu glavnice po isteku roka dospijeća obveznice. Obveznice su, a posebno one državne, jedan od najsigurnijih oblika ulaganja, no svaki oblik ulaganja nosi rizike, pa tako ni obveznica nije u potpunosti nerizična. Rizik se ogleda se u mogućnosti promjene cijene obveznice za vrijeme trajanja roka dospijeća. Oni koji će kupiti državne obveznice ostvarit će prinos ako obveznicu budu držali do isteka roka dospijeća, kazao je ministar Primorac

"Rok dospijeća naše obveznice bit će dvije godine s obzirom na to da participiraju i građani. Smatramo da je rok razuman i omogućuje građanima sudjelovanje i držanje te obveznice do isteka roka dospijeća. U tom trenutku očekivani prinos bit će jednak onom stvarnom iznosu, dakle građani koji budu obveznice držali do dospijeća, ostvarit će sigurno kuponsku kamatnu stopu koja će se isplaćivati na godišnjoj razini i sigurno će ostvariti po isteku roka dospijeća onaj nominalni iznos", kazao je Primorac.

"Oni koji obveznicu budu htjeli prodati na sekundarnom tržištu, ti građani mogu biti suočeni s promjenama cijena, ona može biti veća ili manja, i u tom slučaju postoji određeni minimalni rizik da neće dobiti onaj iznos koji su inicijalno uložili", dodao je ministar.

"Minimalni ulog bit će 500 eura, smatrali smo da je to primjeren iznos", dodao je ministar. Što se tiče kamatne stope, ministar je rekao da još sa sigurnošću ne može mnogo reći o tome, ali ono što može reći jest da će ta kamata biti viša od tri posto prema sadašnjim informacijama.

"Građani će prije samog upisa dobiti informaciju o minimalnoj kamatnoj stopi. Prilikom objave javnog poziva koji će biti objavljen na stranicama Ministarstva financija i Zagrebačke burze, a u tom javnom pozivu bit će navedena minimalna kamatna stopa. Znači, prinos može biti takav ili veći", kazao je Primorac.

"Ciljana je vrijednost milijardu eura, namjeravamo prikupiti milijardu eura. Uz građane sve ono što ostane moći će upisati i institucionalni investitori", kazao je ministar.

Upis ide u dva kruga za građane te će se obavljati u poslovnicama banaka. Prvi krug za građane trajat će od 22. veljače u 8 sati ujutro do 1. ožujka u 20 sati u poslovnicama banaka koje će biti agenti i suaranžeri, kazao je ministar. Drugi krug nakon toga će trajati samo jedan dan za institucionalne investitore.

Tijekom dana bit će objavljen dokument, a 20. veljače bit će objavljen javni poziv. Oko 500 poslovnica bit će na području cijele Hrvatske.