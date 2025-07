Krave i dalje ugibaju, razlozi se još uvijek ne znaju

Ni jučer se nije znao razlog masovnih uginuća desetaka grla goveda na području Maovica podno Svilaje, osim da pomor nije stao te da je situaciju na terenu sve teže pratiti. Nakon što je Hrvatski veterinarski institut iz Zagreba (u čijem je opisu posla prvenstveno dijagnostika zaraznih i nametničkih bolesti životinja) izvijestio MUP o negativnim rezultatima pretraga na bakterije i zarazne bolesti te o kliničkoj slici uginulih goveda na području Vrlike s iskazanom sumnjom u trovanje s nepoznatom supstancom (otrovom), računalo se kako se daljnje pretrage obavljaju u MUP-ovu Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić". No to je kasnije demantirano.

Na naš upit PU splitsko-dalmatinskoj tek je šturo odgovoreno kako "policija u suradnji s veterinarskom inspekcijom poduzima mjere i radnje kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti vezane uz ugibanje stoke". Jučer je pak na stranicama iste PU priopćeno kako je "nakon zaprimljene obavijesti o uginuću krava na području mjesta Maovice iniciran postupak utvrđivanja činjenica, obavljeni su razgovori s vlasnicima uginulih životinja, obavljen je razgovor s veterinarskim inspektorom, te se kontinuirano obavlja obilazak i pregled terena". – Nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu dostavljeno je izvješće uz do sada sačinjenu dokumentaciju, a sve kako bi mogli donijeti odluku o poduzimanju daljnjih mjera i radnji u ovom predmetu – dodatno je pojašnjeno. Stočar Nikola Turudić, koji je već izgubio 14 goveda, kaže kako je kod njega jučer bila policija u dva kombija i pretražuju teren.

– Ja mjesec dana tražim zvono s krave, eto to su našli, hvala momci – kaže Turudić, ističući kako on i dalje ostaje pri svojim prijetnjama da će od danas svako uginulo govedo na svojoj farmi postaviti uz cestu između Vrlike i Drniša, sve dok se ne nađe uzrok ugibanja, a hoće li tako i drugi stočari on, tvrdi, ne zna. Na terenu se spekulira i s otrovom za čagljeve koji je mogao presuditi kravama i bikovima, čak i oralnom cjepivu za lisice koje se u obliku kolačića svojedobno bacalo iz aviona. Na upit Ministarstvu poljoprivrede imaju li oni uopće saznanja rade li se uopće pretrage uginule stoke na području Vrlike na trovanje, tko ga radi, koliko je uginulih goveda do sada te kakvo je daljnje postupanje od strane njihova ministarstva odgovaraju kako "ne raspolažu s traženim podacima niti mogu komentirati postupanja drugih institucija u ovom slučaju".