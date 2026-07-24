Dijelove Europe zarobit će 'toplinska kupola': U Hrvatskoj temperature do 40? Meteorolozi najavili povratak vrućina

Nakon kratkotrajnog osvježenja koje je donijela oslabljena hladna fronta, Hrvatsku idući tjedan očekuje novi porast temperatura, a prema prognozi meteorologa Bojana Lipovšćaka za N1, krajem tjedna moguć je početak novog toplinskog vala s temperaturama koje bi u unutrašnjosti mjestimice mogle dosegnuti 40 stupnjeva Celzijevih.

Hladna fronta prošla je sjevernije od naših krajeva i donijela osvježenje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu, gdje su nakon dugog razdoblja toplih noći temperature ponovno pale ispod 20 stupnjeva. Fronta se trenutačno nalazi nad južnom Dalmacijom, odakle se uz slabu grmljavinu premješta prema istoku.

Lipovšćak navodi kako će na vrijeme u Hrvatskoj od nedjelje utjecati genovska ciklona, koja će donijeti promjenu smjera vjetra na jugo. U ponedjeljak se očekuju obilnije oborine na Jadranu i u zaobalnim planinama, dok će zbog južine temperatura zraka biti u manjem porastu, uz povećanu vlagu i sparinu.

Nakon te promjene slijedi stabilizacija vremena. Od utorka pa do kraja idućeg tjedna očekuje se pretežno sunčano vrijeme, uz postupni rast temperatura. Prema svim dostupnim meteorološkim modelima, navodi Lipovšćak, krajem idućeg tjedna izgledan je novi toplinski val. Temperature bi na Jadranu mogle porasti do oko 35 stupnjeva, dok bi u unutrašnjosti lokalno mogle dosegnuti i 40 stupnjeva.

Prema pisanju Severe Weathera, nad jugozapadnom Europom formirat će se snažna toplinska kupola koja prema Španjolskoj i Portugalu povlači izrazito vruć i suh zrak iz Sahare. U dijelovima Španjolske prognoziraju se temperature od 44 do 47 °C.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), piše da će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz mjestimice umjerenu naoblaku. Poslijepodne je moguć poneki kratkotrajni pljusak, osobito u gorskim krajevima. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 23 i 26 stupnjeva u unutrašnjosti, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.

Subota će donijeti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Nakon svježeg jutra, uz temperature od 8 do 12 stupnjeva u unutrašnjosti i od 16 do 21 stupanj na Jadranu, dnevne vrijednosti dosezat će od 26 do 30 stupnjeva. U nedjelju se očekuje jačanje naoblake sa sjeverozapada i okretanje vjetra na južne smjerove. Kiša će najprije zahvatiti sjeverni Jadran, a tijekom dana premještat će se prema srednjem i južnom Jadranu. Lokalno obilnije oborine moguće su u Istri, na Kvarneru, u Gorskom kotaru te na području Zadra. Zbog bure je temperatura mora blago pala te se trenutačno kreće između 24 i 26 stupnjeva.