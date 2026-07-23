Satnicu za pomoćnike u nastavi dižu sa 7,5 na devet eura bruto

Grad Varaždin će u novoj školskoj i pedagoškoj godini povećati prihode pomoćnicima u nastavi i zadržati sufinanciranje cijene vrtića u predškolskom odgoju. – Pomoćnici u nastavi, kojih ima 91 u školama na području Grada Varaždina, jednim dijelom se financiraju iz gradskog proračuna, dok se 33 pomoćnika u dječjim vrtićima financiraju iz proračuna u punom iznosu i to je jedan od nadstandarda našeg grada. Dosad je satnica asistenata bila 7,5 eura bruto, a sada ćemo podići iznos satnice na devet eura bruto, dakle povećanje bi bilo 20 posto – rekao je jučer zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković.

Za projekt za pomoćnike u nastavi "Ponos V", čiji je Grad prijavitelj, za školsku godinu 2026./2027. osigurano je 888.000 eura, od kojih država financira iznos od 621.000 eura, a Grad 267.000 eura. – Projekt traje do kraja školske godine i država neće povećavati svoj udio, dok Grad Varaždin podiže ukupan iznos svog sufinanciranja, te će ukupan udio Grada u projektu biti oko pola milijuna eura. Također, podižemo i iznos za pomoćnike u vrtićima koji će za 2027. godinu prijeći 400.000 eura.

Pomoćnici zaista predano rade, ne želimo da budu potplaćeni i smatram da će ih ta mjera motivirati – rekao je Marković. Kao saborski zastupnik u Hrvatskom saboru, dodao je, kontinuirano upozorava na stanje u predškolskom odgoju, a Grad Varaždin svojom će mjerom zadržati cijene vrtića. – Stanje u predškolskom odgoju u Hrvatskoj je loše po pitanju financiranja jedinica lokalnih samouprava jer su nam troškovi sve veći. Manje općine i gradovi tako su podigli cijene vrtića na teret roditelja.

Grad Varaždin će s ovom mjerom zadržati osnovnu cijenu i u privatnim i gradskim vrtićima na 90 eura. Za privatne vrtiće odlučili smo zadržati razinu sufinanciranja, iako privatni vrtići formiraju svoje cijene, u dobroj suradnji dosad smo postizali da cijena osnovne usluge za roditelje bude ista i u privatnim i gradskim vrtićima. Izrazio bih nezadovoljstvo državnom mjerom fiskalne održivosti vrtića jer Grad Varaždin dobiva 6,25 posto po djetetu, što iznosi 25,13 eura dok neke jedinice lokalne samouprave dobivaju 50 posto – rekao je Marković. Pročelnica Danijela Vusić pozvala je pomoćnike da se jave na natječaj koji je u tijeku. – Završava 3. kolovoza i pozivam sve koji su zainteresirani da se jave, sukladno uvjetima. Pomoćnik u nastavi mora imati završenu edukaciju koja se upisuje u radnu knjižicu. Edukacija traje 250 sati i obavezna je. Potreba za pomoćnicima u nastavi svake je godine sve veća – istaknula je Vusić.