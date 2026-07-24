Viški cvit, te viška i komiška pogača jela su otočkih ribara

Ako se ovog ljeta nađete na otoku Visu, znajte da istoimeni gradić ima dvije zanimljivosti; na kamenim ulicama istoimenoga grada snimane su scene drugog nastavka hollywoodskog hita pod nazivom "Mamma Mia! Here We Go Again". Druga je znamenitost još važnija za grad; osjetite li miris arome anisa, pratite ga, jer bi vas mogao dovesti do male gastro adrese koja nosi ime Viški cvit, a unutra ćete zateći vrijednu domaćicu Mirelu Blagojević.

Ondje nastaje istoimena tradicionalna otočna slastica koja je ove godine dobila oznaku Hrvatski otočni proizvod, jedno od najvažnijih priznanja za izvorne proizvode hrvatskih otoka. Riječ je o oznaci koju dodjeljuje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije proizvodima koji nastaju na hrvatskim otocima, izrađuju se prema tradicionalnim recepturama ili na poseban način čuvaju otočnu baštinu. Dobiti takvu oznaku znači potvrditi autentičnost, kvalitetu i važnost proizvoda za identitet otoka. Upravo je zato Viški cvit danas mnogo više od ukusne slastice. Postao je još jedan gastronomski simbol Visa.

Dođete li u Viški cvit, vrlo brzo ćete shvatiti da ovdje nije riječ samo o kolačima. Mirela Blagojević, vlasnica ove gastro oaze, svoje goste najprije dočekuje osmijehom, a potom pričom. Dok se u pećnici peku kolači ili pogače, govori o običajima koji su obilježili život na Visu, o receptima koji su se prenosili s koljena na koljeno i o slastici koja je danas postala prepoznatljiv znak njezina obrta. Viški cvit tradicionalni je suhi kolač osebujne arome, a upravo anis daje mu prepoznatljiv miris. Radi se o prhkom suhom kolaču (keksu) koji se priprema prema starim obiteljskim receptima. Posebnost mu nije samo oblik cvijeta nego i karakterističan premaz od meštre koju čini aromatična rakija s anisom i koromačem ili ulja anisa, nakon čega se uvalja u kristal šećer. Upravo taj završni korak daje mu prepoznatljiv miris i okus. Tako su radile none, a tako je prije nekoliko godina odlučila raditi i Mirela.

– Godinama sam radila u zdravstvu, no život na Visu polako je mijenjao moje planove. Zaljubila sam se u otok, njegov mirniji ritam i bogatu gastronomsku baštinu. Najviše sam o izradi ovih tradicionalnih jela s Visa naučila od svekrve, koja mi je prenijela recepte i male tajne pripreme tradicionalnih viških jela i slastica. Onda se dogodila pandemija koja je bila presudna, tada sam shvatila da bih ono što inače volim raditi, a to je peći kolače i kuhati, htjela pretvoriti u stalan posao. I tako sam 1. srpnja 2023. godine otvorila Viški cvit, malu obiteljsku gastro radionicu u prizemlju svoje kuće, koja je vrlo brzo postala nezaobilazna postaja svim ljubiteljima autentične otočne gastronomije. Podjednako je vole i domaći i stranci. Radim cijele godine, ne samo ljeti, a kada prođe sezona, fokusirana sam na marendice djece koja dolaze k meni na putu do škole. Ispunjavam im želje, pitam ih što bi htjeli jesti idućega dana i onda ih time dočekam drugo jutro. Postoje dani kada pečem samo palačinke ili mijesim buhtle, a kad dođu blagdani, tu su i slane pogače. Super mi je kada mi djeca kažu što žele; tada su sretni i oni i ja – priča nam kroz zarazan osmijeh Mirela.

Pogače od domaćih proizvoda

Baš poput Viškog cvita zaštitni znak ovog otoka su viška i komiška pogača. Mirela ih u sezoni, svakodnevno priprema obje, prema tradicionalnim receptima koje otočani brižno čuvaju desetljećima. A koja je razlika između viške i komiške pogače? Viška pogača nastala je kao jednostavno i zasitno ribarsko jelo. Brašno, kapula, slani inćuni ili srdele, maslinovo ulje i malo kvasca bili su dovoljni da ribari dobiju obrok koji će ih pratiti tijekom dugih dana provedenih na moru. Kasnije je, dolaskom rajčice, nastala komiška pogača, kojoj se dodaje umak od rajčice i koja je s vremenom postala jednako omiljena. A koja je bolja?

– Ona koja se jede topla, upravo izvađena iz pećnice. Tako se i nekada jelo. To je jednostavno jelo kakva su se nekada spravljala, od namirnica kojih je bilo u domaćinstvu. Uz to se znalo popiti domaće vino i bio je to dobar obrok. Kao i puno toga što su naši preci radili, tako smo i ove pogače ponovno popularizirali, a interes kupaca je velik – kaže nam Mirela Blagojević koja će sa svakime tko dođe podijeliti recept, a možete je i zateći kako priprema viški cvit ili otočke pogače.