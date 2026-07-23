Dvije godine nakon legalizacije marihuane stižu zabrinjavajući podaci: Bolnice bilježe sve više ovakvih slučajeva

Dvije godine nakon što je Njemačka djelomično legalizirala kanabis, stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući trend. Naime, bolnice bilježe porast broja pacijenata s akutnim trovanjima kanabisom i psihozama povezanima s njegovom konzumacijom, pokazuje novo istraživanje njemačkih znanstvenika. Kako piše Fenix Magazin, pozivajući se na Njemačku novinsku agenciju (dpa), istraživanje objavljeno u stručnom časopisu Deutsches Ärzteblatt International pokazuje da je riječ o umjerenom porastu od nekoliko postotaka, no liječnici upozoravaju da bi posljedice mogle biti znatno ozbiljnije nego što brojke na prvi pogled sugeriraju.

Znanstvenici sa Sveučilišne klinike Hamburg-Eppendorf i Sveučilišne klinike Leipzig analizirali su podatke o više od 70.000 hospitalizacija kako bi utvrdili kakav je utjecaj imala promjena zakonske regulative. Istraživači navode dva moguća objašnjenja. Prvo je da je nakon legalizacije dio građana odlučio prvi put isprobati kanabis jer je nestao dio društvene stigme i straha od kaznenih posljedica. Ipak, ističu da za takvu pretpostavku zasad nema dovoljno znanstvenih dokaza, a ni dostupna istraživanja ne pokazuju značajan rast broja novih korisnika.

Kako prenosi Fenix Magazin, znanstvenici smatraju da je puno izglednije drugo objašnjenje – sve veći broj korisnika okreće se medicinskom kanabisu koji je lako dostupan putem internetskih ljekarni. Problem je u tome što medicinski kanabis sadrži znatno veću koncentraciju THC-a, glavnog psihoaktivnog sastojka odgovornog za opojni učinak. Prosječna razina THC-a u medicinskom kanabisu iznosi oko 24 posto, dok marihuana koja se nabavlja na ilegalnom tržištu u prosjeku sadrži oko 15 posto THC-a.

Autori istraživanja upozoravaju da konzumacija kanabisa s više od 10 do 15 posto THC-a povećava rizik od razvoja psiholoških poteškoća. - Budući da je konzumacija kanabisa s više od 10 ili 15 posto THC-a povezana s povećanim rizikom od psiholoških problema, prelazak na medicinski kanabis može predstavljati rizik čak i za iskusne korisnike, kao i za pacijente - navodi se u studiji. Psihijatar Alkomit Hasan sa Sveučilišta u Augsburgu smatra da rezultate istraživanja ne bi trebalo podcijeniti. - Čak i umjereno povećanje, poput onoga opisanog ovdje, ima ogromne društvene posljedice - upozorio je.

Dodaje kako bi se dio slučajeva tijekom godina mogao razviti u ozbiljne psihijatrijske poremećaje, uključujući shizofreniju, a u nekim slučajevima povećava se i rizik od samoubojstva. Na moguće posljedice upozoravali su i drugi stručnjaci još prije djelomične legalizacije kanabisa. Kako je ranije pojasnio psihijatar Stefan Gutwinski iz berlinske klinike Charité, osobe koje razviju psihozu često imaju slušne halucinacije ili pate od različitih oblika deluzija.

Od 2024. godine punoljetnim građanima Njemačke dopušten je legalan uzgoj i posjedovanje kanabisa za osobne potrebe, a marihuana je uklonjena s popisa zabranjenih droga prema njemačkom Zakonu o narkoticima. Time je liječnicima znatno olakšano propisivanje medicinskog kanabisa. Kako navodi Fenix Magazin, evaluacija provedena ove godine pokazala je da Njemačka danas ima najveće zakonski uređeno tržište medicinskog kanabisa u Europi. Samo tijekom 2025. godine u zemlju je legalno uvezeno oko 200 tona medicinskog kanabisa, što predstavlja rast od čak 198 posto u odnosu na prethodnu godinu. Zbog naglog rasta potrošnje i sve češćih upozorenja stručnjaka, njemačka vlada u međuvremenu je pokrenula postupak uvođenja strožih pravila za pristup medicinskom kanabisu.