VIDEO Nevrijeme stiglo nadomak Hrvatske, sve se zabijelilo: 'Zabilježeno više od 14.000 udara groma'

Nakon snažnog nevremena koje je tijekom čletvrtka pogodilo dijelove Slovenije, meteorolozi upozoravaju da bi se nestabilno vrijeme moglo ponovno vratiti već tijekom nedjelje. Iako Hrvatsku u subotu očekuje pretežno sunčano i stabilno vrijeme, početkom idućeg tjedna ponovno raste mogućnost pljuskova i grmljavinskih nevremena, ponajprije na sjeverozapadu zemlje.

Kako prenose slovenski mediji, snažni grmljavinski sustavi ponovno su tijekom dana zahvatili više dijelova Slovenije. Prema pisanju Dela, olujni pojas kretao se prema jugoistoku zemlje, a nevrijeme je iza sebe ostavilo brojne posljedice. Stanovnici Jeruzalema kod Ormoža, Šempetera, Ljutomera, Ivanjkovca i Litije zabilježili su obilnu tuču, dok je slovenska Uprava za civilnu zaštitu i spašavanje izvijestila o srušenim stablima zbog jakog vjetra u mjestima Kanal, Litija, Slovenj Gradec i Slovenska Bistrica. Na pojedinim područjima sitna tuča pala je u tolikim količinama da je nakratko zabijelila tlo.

Prema podacima portala Meteoinfo Slovenia, ovo je već 44. dan s grmljavinskim pljuskovima i nevremenom u Sloveniji ove godine. - Najolujniji dani bili su 20. lipnja i 11. srpnja, kada je nad Slovenijom zabilježeno više od 14.000 udara groma. Najveća gustoća udara groma od 1. lipnja do danas izmjerena je u općini Ajdovščina, gotovo 16 udara po četvornom kilometru, dok je najmanja zabilježena u općini Rogaška Slatina - objavili su iz Meteoinfo Slovenije.

Kako navodi Delo, tijekom večeri vrijeme se počelo smirivati sa sjevera, no posljednji olujni oblaci preko Celja i Krškog približili su se Zagrebu, gdje su kasno navečer zabilježeni jaki udari vjetra i grmljavina. Meteorolozi upozoravaju da nova mogućnost nevremena za Sloveniju, ali i dijelove sjeverozapadne Hrvatske, stiže već u nedjelju, kada se ponovno očekuju pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme.

Prema prognozi HRT-a petak će u većem dijelu Hrvatske biti pretežno sunčana i stabilna. U unutrašnjosti će prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme uz povremeni razvoj oblaka, a samo je u Gorskoj Hrvatskoj tijekom poslijepodneva moguć poneki lokalni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, no puhati će umjerena do jaka bura, podno Velebita mjestimice i s olujnim udarima, osobito tijekom noći i prijepodneva. U Dalmaciji će bura tijekom dana postupno slabjeti, a temperature će se kretati između 26 i 29 stupnjeva.

Na krajnjem jugu Hrvatske u noći i tijekom jutra uz više oblaka lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će ostatak dana biti barem djelomice sunčan. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti uglavnom će se kretati između 23 i 26 °C, a uz obalu od 27 do 29 °C.

Foto: DHMZ

Meteorolozi najavljuju kako će se stabilno vrijeme zadržati samo tijekom subote. Već u nedjelju očekuje se postupno povećanje naoblake, a u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu poslijepodne su mogući kiša, pljuskovi i grmljavina. Nestabilno vrijeme nastavit će se i u ponedjeljak, kada ponegdje može biti i izraženijih grmljavinskih pljuskova. S obzirom na razvoj vremenske situacije nad srednjom Europom, nije isključeno da dio nestabilnosti iz Slovenije ponovno zahvati i sjeverozapadne dijelove Hrvatske.