Ilija radi na nevjerojatnih 55 stupnjeva, a dnevno ispeče sedam janjaca: 'Popijem deset litara vode'

Dok se mnogi tijekom ljetnih vrućina sklanjaju u hlad ili osvježenje traže na plažama, zadarski pečenjar Ilija Jalušić radni dan provodi uz užareni ražanj, na temperaturama koje dosežu i 55 stupnjeva Celzijevih.

U jeku toplinskog vala, kada se veći dio Dalmacije bori sa sparinom i visokim temperaturama, Jalušić svakodnevno odrađuje jednu od najzahtjevnijih ljetnih smjena. Njegova radna norma je ispeći sedam janjaca i tri odojka dnevno, a uz to pripremi i velik broj pilića. "Temperatura bude malo veća, ali čovjek otvrdne, a i ne kukamo baš puno. Radim od šest do dva", rekao je Jalušić za HRT-ov Regionalni dnevnik.

Iako se uz ražanj temperatura brzo podiže, zadarski pečenjar kaže da se s vremenom naviknuo na teške uvjete. Tijekom smjene popije i do deset litara vode, a nakon posla osvježenje pronalazi u kupanju.

Jalušić se ovim poslom bavi desetak godina. Prije toga u Slavoniji je čuvao ovce, a danas je, kako kažu njegove kolege, jedno od zaštitnih lica zadarske pečenjarnice. "Natjerala me sila. Gosti kažu svaka čast i produže, odoše svojim putem. Teško je, nije nimalo lako. On je ovdje zaista ikona", rekao je konobar Darijo Šimićev.

Uz njega trenutačno rade još samo dvojica pečenjara, a pronaći dodatnog radnika za takve uvjete, kažu, gotovo je nemoguće. Iako su vrućina, dim, toplina peći i užareni ražanj svakodnevni izazov, Jalušić kaže da ima i svoje zadovoljstvo u poslu. Najviše ga, kaže, veseli kada gosti budu zadovoljni pečenjem koje je pripremio.