Kralj Charles odrekao se brata: Princ Andrew ostaje bez titula i doma

Britanski kralj Charles pokrenuo je postupak oduzimanja svih titula svome bratu, princu Andrewu, te mu uputio službenu obavijest o iseljenju iz njegove rezidencije, objavila je u četvrtak Buckinghamska palača.

Princ Andrew (65) ponovno se našao u središtu pozornosti zbog prijateljstva s pokojnim američkim milijarderom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, nakon objave posmrtnih memoara njegove navodne žrtve seksualnog napada, Virginije Giuffre, pod naslovom Nobody’s Girl („Nikome ne pripadam”).

Giuffre, za koju Andrew tvrdi da je nikada nije upoznao, u knjizi navodi da ju je princ seksualno zlostavljao dok je bila maloljetna. Giuffre je u travnju ove godine počinila samoubojstvo u dobi od 41 godine. Princ Andrew sve je optužbe dosad odlučno odbacivao. U priopćenju Buckinghamske palače stoji: „Njegovo Veličanstvo danas je započelo službeni postupak oduzimanja stila, titula i počasti princu Andrewu.”

Dalje se navodi: „Princ Andrew odsad će biti poznat kao Andrew Mountbatten-Windsor. Njegov najam rezidencije Royal Lodge do sada mu je osiguravao pravnu zaštitu za daljnji boravak. Uručena mu je službena obavijest o raskidu ugovora o najmu te će se preseliti u drugu, privatnu rezidenciju.” „Ove se mjere smatraju nužnima, neovisno o činjenici da on i dalje poriče sve optužbe protiv sebe.”

Kako obavještava CNN, Andrew će se preseliti na imanje Sandringham, koje je privatno vlasništvo britanskog monarha, a ne dio tzv. Crown Estatea koji upravlja kraljevskim posjedima. Troškove njegova preseljenja i boravka osobno će snositi kralj Charles. Preseljenje bi se, prema izvorima, trebalo dogoditi čim to bude izvedivo. Palača je, kako se doznaje, odlučila reagirati jer, iako priznaje da Andrew i dalje negira sve optužbe, smatra da je pokazao ozbiljan manjak prosudbe.

Unatoč današnjoj odluci, Andrew ostaje osmi u redu nasljeđivanja britanskog prijestolja. Taj se status može izmijeniti samo donošenjem posebnog zakona, što bi zahtijevalo suglasnost svih zemalja Commonwealtha, pa bi proces trajao dulje vrijeme. Posljednji put takva je procedura provedena 1936. godine, nakon abdikacije kralja Edwarda VIII.

Prema informacijama CNN-a, kralj Charles neće tražiti donošenje zakona kojim bi se Andrewu oduzela titula vojvode od Yorka, već će putem kraljevskih naloga ukinuti sve njegove plemićke titule povezane s Yorkom, Invernessom i Killyleaghom. Princ Andrew dosad je nosio i titule grofa od Invernessa i baruna Killyleagha, bio je Vitez Velikog križa Kraljevskog viktorijanskog reda te Kraljevski vitez Reda podvezice. Oduzimanje svih njegovih titula stupa na snagu odmah. „Njihova Veličanstva žele jasno istaknuti da su njihove misli i najdublja sućut upućene žrtvama i preživjelima svakog oblika zlostavljanja,” stoji u zaključku priopćenja Buckinghamske palače.

Princ Andrew pokušao je početkom mjeseca umanjiti negativnu pozornost javnosti odreknuvši se prava na uporabu svojih titula, no taj je potez izazvao suprotan učinak. Otvorena su nova pitanja o tome kako je 2022. godine mogao isplatiti Virginiji Giuffre višemilijunsku nagodbu u građanskom postupku te od čega financira svoj raskošan život, s obzirom na to da od 2019. više ne obnaša službene dužnosti člana kraljevske obitelji.

Dodatno nezadovoljstvo javnosti izazvala je informacija da je Andrew još 2003. godine za milijun američkih dolara kupio rezidenciju Royal Lodge, smještenu u srcu Windsor Great Parka, nedaleko od dvorca Windsor, te da od tada plaća simboličnu najamninu od „jednog penija godišnje, ako se zatraži”, kako stoji u ugovoru o najmu.

Obitelj Virginije Giuffre reagirala je izjavom: „Danas je jedna obična američka djevojka iz obične obitelji srušila britanskog princa – snagom svoje istine i izvanrednom hrabrošću.” „Naša sestra, koja je bila dijete kada ju je Andrew seksualno zlostavljao, nikada nije prestala tražiti pravdu za ono što se dogodilo njoj i mnogim drugim žrtvama poput nje. Danas je odnijela pobjedu,” stoji u izjavi, uz poruku da njezina obitelj „neće stati dok svi počinitelji i pomagači povezani s Jeffreyjem Epsteinom i Ghislaine Maxwell ne budu pozvani na odgovornost.”

Antimonarhistička organizacija Republic objavila je u četvrtak da je angažirala odvjetnike s namjerom pokretanja privatnog kaznenog progona protiv Andrewa zbog „optužbi za seksualne prijestupe i zlouporabu javne dužnosti”. „Budimo jasni – princ Andrew, sada Andrew Mountbatten-Windsor, ne suočava se s pravdom. Oduzimanje titula nije odgovor na ozbiljne optužbe za seksualne zločine i korupciju u javnoj službi,” izjavio je Graham Smith, izvršni direktor organizacije Republic.

„Ovo nije izraz odlučnosti princa Williama i kralja Charlesa, već pokušaj da zaštite vlastiti ugled udaljavajući se od Andrewa koliko god mogu,” dodao je Smith. „Moramo vidjeti da se Andrew suoči s pravdom, jer javnost mora znati da kraljevska obitelj nije iznad zakona.” Tijekom posjeta katedrali na sjeverozapadu Engleske, kralj Charles suočio se s povicima prosvjednika koji su ga upitali: „Koliko dugo ste znali za Andrewa i Epsteina?” Andrewove kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, zadržat će svoje titule jer su unuke vladajućeg monarha, u skladu s pravilima koja je 1917. godine uveo kralj George V.

Njegova bivša supruga Sarah Ferguson, s kojom je posljednjih dvadeset godina dijelio dom u Royal Lodgeu, također će se iseliti te, prema pisanju britanskih medija, već traži novi smještaj. Ferguson (66) je majka Andrewovih dviju kćeri. Par se vjenčao 1986., a razveo deset godina poslije. Nakon što je Andrew početkom mjeseca ostao bez svojih titula, i Sarah se vratila korištenju djevojačkog prezimena.

Britanska vlada, bila je upoznata s kraljevom odlukom i dala je punu potporu poduzetim mjerama. Posljednji slučaj u kojem je britanskom princu oduzeta titula zabilježen je prije više od stoljeća – 1917. godine – kada je princ Charles Edward, unuk kraljice Viktorije, izgubio titulu vojvode od Albanyja odlukom parlamenta na temelju Zakona o oduzimanju titula, nakon što se borio na njemačkoj strani u Prvom svjetskom ratu kao vojvoda od Saxe-Coburga i Gothae.