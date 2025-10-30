Ovo je 9 zemalja s najvećim nuklearnim arsenalom: Oko 2100 bojevih glava u stanju je visoke pripravnosti

Nova procjena otkriva da devet zemalja posjeduje nuklearno oružje, s Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama koje kontroliraju gotovo 90 posto globalnih zaliha. Od 9614 bojevih glava za koje se vjeruje da se danas nalaze u vojnim zalihama diljem svijeta, oko 2100 američkih, ruskih, britanskih i francuskih bojevih glava je u stanju visoke pripravnosti i spremno za upotrebu u kratkom roku, prema američkom think tanku Federacija američkih znanstvenika. A ovaj tzv. "nuklearni klub" suočava se s novim izazovima: Rusija je povukla iz ključnih sporazuma o kontroli naoružanja, dok SAD razmatraju ponovno nuklearno testiranje nakon 30 godina pauze. Stručnjaci upozoravaju da bi takvi koraci mogli pokrenuti novu utrku u naoružanju, posebno s Kinom koja ubrzano širi svoj arsenal. Ovo je pregled devet zemalja s najvećim nuklearnim arsenalom, rangiranih prema procjenjenom ukupnom broju glava. Podaci su bazirani na FAS i SIPRI procjenama iz 2023./2024., s napomenom da se brojke mijenjaju zbog modernizacije i geopolitičkih tenzija, piše Independent.

1. Rusija

Iako Trump inzistira na tome da SAD "imaju više nuklearnog oružja od bilo koje druge zemlje", općenito se vjeruje da Rusija danas ima najveći arsenal na svijetu. Federacija američkih znanstvenika, prikupljajući podatke o procijenjenim globalnim zalihama, ove je godine izvijestila da Rusija danas ima oko 4459 projektila. Od toga je 1718 raspoređenih strateških bojevih glava, što znači da su spremne za upotrebu i već pozicionirane za dostavu zrakom, kopnom ili morem. Lavovski udio, 2591, držao se u rezervi ili nije aktivno raspoređen. Preostalih 1150 je povučeno iz upotrebe. I SAD i Rusija još uvijek demontiraju prethodno povučene bojeve glave, koje su toliko nagomilale tijekom Hladnog rata. Ove brojke su procjene, budući da se točni brojevi i raspoređivanje često strogo čuvaju u tajnosti. Prema Stockholmskom mirovnom institutu, Putin je od siječnja 2021. imao 6255 nuklearnih oružja. No druge organizacije koje prate širenje nuklearnog oružja procjenjuju ukupan broj između 5977 i 6257. Rusija i SAD potpisale su Novi sporazum o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START), sporazum o kontroli naoružanja koji je na snazi ​​od 5. veljače 2011. Sporazum ograničava broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava i bombi na 1550. U kolovozu je Rusija odlučila povući se iz Sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF), kojim su se Sovjetski Savez i SAD dogovorili o smanjenju broja strateškog oružja koje posjeduju obje strane. Sjedinjene Države formalno su se povukle iz sporazuma iz 1987. 2019., tada tvrdeći da ga je Rusija prekršila. Rusija je u to vrijeme inzistirala da je poštovala sporazum.

2. SAD

Sjedinjene Države navodno imaju zalihe od 5177 nuklearnih bojevih glava, od kojih je 1670 raspoređeno, 1930 se drži u rezervi ili nije raspoređeno, a 1477 je povučeno iz upotrebe. Bojne glave su raspoređene na balističkim raketama i u bombarderskim bazama. Od Hladnog rata, neke su također stacionirane u bazama diljem Europe. Italija, Turska, Belgija, Njemačka i Nizozemska imale su američko nuklearno oružje, izvijestila je Federacija američkih znanstvenika 2022. godine. Vjerovalo se da Bjelorusija ima rusko nuklearno oružje.

3. Kina

Kina je treća na popisu sa 600 komada u rezervi ili nerazmještenih bojevih glava. Dok Sjedinjene Države smanjuju svoje zalihe, Kina kao i Indija, Pakistan, Rusija, Velika Britanija i Sjeverna Koreja povećavaju svoje zalihe. Zemlja je prvi put razvila nuklearno oružje tijekom Hladnog rata i očekuje se da će nastaviti širiti svoj nuklearni arsenal, dodavši još 30 od 2020. SAD strahuje da bi Peking mogao imati više od 1000 komada oružja do 2030. godine.

4. Francuska

Francuska je na četvrtom mjestu po količini nuklearnog oružja s 290 komada, što je najveći broj u zapadnoj Europi. Većina tog oružja temelji se na podmornicama, a ostatak na krstarećim raketama lansiranim iz zraka. Zemlja je prvi put testirala sposobnost nuklearnog udara 1960. godine. Francuska tvrdi da održava politiku "stroge dostatnosti", strateški održavajući svoj nuklearni arsenal na "najnižoj mogućoj razini". Međutim, povijesno je naglašavala važnost neovisnog nuklearnog kapaciteta. Francuska je također povijesno spominjala mogućnost nuklearnog upozorenja, dopuštajući upotrebu 'male' nuklearne detonacije, možda iznad nenaseljenog područja, kao sredstvo odvraćanja.

5. Ujedinjeno Kraljevstvo

Ujedinjeno Kraljevstvo, lider u nuklearnoj energiji i naoružanju nakon Drugog svjetskog rata, danas ima otprilike 225 bojevih glava. Oružje je morske baze i nosi ga balistički projektil Trident lansiran s podmornica, kupljen od SAD-a. Tridentom upravlja Kraljevska mornarica i sastoji se od četiri podmornice, sa sjedištem u HMNB Clyde u Škotskoj. Do danas je zemlja provela 45 nuklearnih testova, posljednji 1991. godine. Ujedinjeno Kraljevstvo je 2021. objavilo da više neće otkrivati ​​svoje operativne zalihe. No, glasovanjem 2016. Donji dom parlamenta odobrio je odluku o zadržavanju nuklearnog odvraćanja nakon početka 2030-ih. Očekuje se da će UK izgraditi četiri nove podmornice klase Dreadnought s balističkim raketama koje će biti puštene u upotrebu početkom 2030-ih. Prijelaz na novu bojevu glavu očekuje se od kraja 2030-ih nadalje.

6. Indija

S oko 180 nuklearnih oružja, Indija je dugo bila u utrci u naoružanju s Pakistanom. Međutim, nedavni odnosi s Kinom kompliciraju proizvodnju nuklearnog oružja. Dakle, Pakistan će svaki potez Indije da modernizira svoje nuklearno oružje shvatiti kao prijetnju, što će dodatno potaknuti utrku u nuklearnom naoružanju.

7. Pakistan

Procjenjuje se da Pakistan ima 170 nuklearnih oružja, a taj broj raste. Zategnuti odnosi zemlje s Indijom snažno utječu na njezinu stopu proizvodnje nuklearnog oružja. Pakistan je prvi put počeo testirati nuklearno oružje 1988. godine, navodeći kao razloge nacionalnu sigurnost.

8. Izrael

Vjeruje se da Izrael ima 90 komada nuklearnog oružja, iako nikada nije službeno potvrdio postojanje nuklearnog programa, održavajući namjernu 'nuklearnu dvosmislenost'. Iako se vjeruje da posjeduje takvo oružje od 1960-ih, zemlja nikada nije demonstrirala svoje nuklearne sposobnosti testom, za razliku od drugih zemalja na popisu.

9. Sjeverna Koreja

Smatra se da Sjeverna Koreja ima najmanji broj nuklearnog oružja na popisu, s 50, ali je poznata po svojoj tajnovitosti. Zemlja je 2018. pristala na moratorij na nuklearna i dugometna testiranja projektila, ali je nastavila testiranja projektila dugog dometa 2020. Pod vodstvom vođe Kim Jong Una, Sjeverna Koreja je često testirala rakete iznad Japanskog mora, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg napada. Kim je obećao proširiti i vojsku svoje zemlje i njezin nuklearni arsenal.

Rusija i SAD zajedno drže 87 posto svjetskih zaliha, ograničene Sporazumom New START koji ograničava aktivne strateške glave na 1.550 po strani. ali taj sporazum ističe 2026. godine. Kina, kao nova sila, ulazi u utrku s ambicioznim planovima, dok regionalni rivali poput Indije i Pakistana riskiraju eskalaciju u Južnoj Aziji. Independent u svojem tekstu ističe da su ove zalihe naslijeđe Hladnog rata, ali današnje krize, poput ruske invazije na Ukrajinu i sjevernokorejskih provokacija ponovno otvraju pitanje nuklearne prijetnje. U kontekstu američkog plana za ponovno testiranje, prvi put od 1992., svjetski lideri pozivaju na dijalog.