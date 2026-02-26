Naši Portali
CIJELI SVIJET U IŠČEKIVANJU

Opasan potez na stolu: SAD bi mogao pustiti saveznika da 'otvori vatru' na Teheran

U.S. Navy F/A-18F Super Hornet aircraft is launched from the aircraft carrier USS Gerald R. Ford while operating in the Caribbean Sea
Foto: U.S. Navy/REUTERS
1/7
Autor
Tea Tokić
26.02.2026.
u 14:47

Situacija ostaje napeta, a Trump i njegovi savjetnici razmatraju niz opcija, od diplomatskih pregovora do vojne akcije

Stariji savjetnici predsjednika Donald Trump razmatraju opciju da Izrael izvrši prvi udar na Iran prije nego što Sjedinjene Države pokrenu vlastitu vojnu akciju. Cilj ove strategije je politički, očekuje se da bi američki birači lakše prihvatili sukob ako bi napad bio odgovor na prethodnu iransku reakciju. Prema izvorima upoznatima s raspravama, razmišljanje u administraciji je ovakvo: “Politika izgleda bolje ako Izrael krene prvi, a Iran uzvrati na nas, što nam daje više razloga za djelovanje.”

Kako je izvijestio Politico, izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno je bio u Bijeloj kući, tražeći da administracija spriječi iranski nuklearni program i ograniči iranski utjecaj u regiji. Paralelno, Trumpov tim, uključujući specijalnog izaslanika Steve Witkoff i zet Jared Kushner, planira pregovore u Ženevi s ciljem mogućeg dogovora s Iranom. Ipak, među savjetnicima postoji uvjerenje da bi krajnji ishod mogao biti vojna akcija, bilo ograničen udar kao pritisak za pregovore, ili veći napad na iranske nuklearne i raketne objekte. U tom slučaju, moguće su i američke žrtve, što povećava politički rizik.

Američki izvori navode nekoliko scenarija: Ograničeni zračni udari radi stvaranja pregovaračke prednosti, ciljanje nuklearnih i balističkih objekata, “Decapitation strike” usmjeren na vrhovnog vođu Irana, Ayatollah Ali Khamenei, i ključne članove Islamic Revolutionary Guard Corps. S obzirom na raspored američkih vojnih snaga u regiji, od nosača aviona do baza s borbenim zrakoplovima, svaki napad nosi značajan rizik od iranske odmazde. Pentagon i obavještajne službe pažljivo prate moguće prijetnje i upozoravaju na iscrpljivanje zaliha oružja. Situacija ostaje napeta, a Trump i njegovi savjetnici razmatraju niz opcija, od diplomatskih pregovora do vojne akcije. I dok Iran inzistira da ne traži nuklearno oružje, američki zvaničnici ostaju skeptični i prate aktivnosti Teherana.
Ključne riječi
Bliski istok Iran Izrael SAD

