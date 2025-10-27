Ovaj iznos bi vas mogao šokirati! Evo koliku plaću prima princ Andrew

Nekoć jedan od najistaknutijih članova britanske kraljevske obitelji i brat kralja Charlesa III., princ Andrew, godinama je punio medijske naslovnice - ne zbog svog kraljevskog podrijetla, već zbog upletenosti u skandal s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, zbog čega se danas suočava s financijskim neizvjesnostima. Nekoć popularni kraljevski član od tada je izgubio mnoge svoje javne položaje i sada se mora oslanjati na vrlo ograničenu financijsku bazu.

Naime, kako prenose strani mediji, jedini poznati izvor prihoda princa vojvode od Yorka, njegova je mirovina iz Kraljevske mornarice. Taj iznos je šokantno nizak za člana kraljevske obitelji i iznosi svega 20.000 funti godišnje, što je otprilike 23.500 eura, odnosno oko 1667 funti (1900 eura) mjesečno. Ova cifra stoji u oštrom kontrastu s financijskim statusom koji se obično povezuje s višim članovima dvora, otvarajući brojna pitanja o održivosti njegova načina života i pokrivanju golemih troškova.

Poznato je da od 2003. princ Andrew živi u Royal Lodgeu u Windsoru, imanju s 30 soba, gdje ne plaća redovitu najamninu. Umjesto toga, ponuđen mu je simboličan najam koji bi mu omogućio život bez stanarine. Kako pokriva visoke tekuće troškove za sigurnost, održavanje i osoblje ostaje nejasno.

Prema procjenama, bogatstvo princa Andrewa je oko 5 milijuna funti (oko 5,5 milijuna eura). Značajan dio te imovine korišten je u nagodbi 2022. s Virginijom Giuffre, koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje. Točan iznos isplate nije javno objavljen, no navodno se radi o nekoliko milijuna funti.

Između 2001. i 2011. princ Andrew je navodno također koristio svoj status službenog trgovačkog predstavnika kraljevske obitelji za poslove u privatnom sektoru. Priča se da je koristio kontakte s moćnim, ali moralno upitnim krugovima. Prema Guardianu, kruže glasine o višemilijunskim poslovima, uključujući i s oligarsima. Primjerice, 2007. godine princ je prodao svoju vilu "Sunninghill Park" - vjenčani dar od kraljice - zetu kazahstanskog predsjednika za 3 milijuna funti iznad tržišne cijene. Doznalo se i za manje, ali ne beznačajne tokove novca iz sumnjivih izvora, oko 750.000 funti (oko 858.600 eura) od biznismena i osumnjičenog prevaranta Selmana Turka. Andrew je ovaj "dar" vratio 2022., očito kako bi izbjegao daljnju istragu.

Unatoč svim ograničenjima, princ Andrew i dalje živi u luksuznom imanju, iako je javnost nedavno svjedočila jasno vidljivim posljedicama njegovih skandala. Naime, princ je najavio da će se odreći svojih titula, uključujući i titule vojvode od Yorka. To znači da se konačno povlači iz službene kraljevske pozornosti.