POKRENUTO PITANJE UVOĐENJA CHAT CONTROLA

Hrvat vodio mrežu pedofila, zlostavljao na desetke djece

Osijek: Sve ve?i broj pedofila u Salvoniji i Baranji
Davor Javorovic/Vecernji list
Autor
Nikolina Orešković
24.10.2025.
u 21:08

Policija je otkrila više od 250 fotografija i videozapisa, a ministar Božinović upozorava da bi broj otkrivenih skupina bio znatno veći kada bi postojali alati koji omogućuju njihovo otkrivanje prije nego što policija dođe u posjed uređaja počinitelja

Zbog spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, snimanja te dijeljena tih snimki s više od 250 pedofila diljem svijeta u grupi u kojoj je bio moderator, uhićen je 29-godišnji Hrvat. Sumnja se da je na zapadu zemlje tijekom duljeg razdoblja spolno zlostavljao djevojčicu kojoj je prethodno omogućio pristup sadržajima seksualnog zlostavljanja djece, a istraživanjem je utvrđeno i da je počinio još pet kaznenih djela, uključujući iskorištavanje djece za pornografiju i povredu privatnosti djeteta. Policija je, pretraživši njegove uređaje, pronašla više od 250 fotografija i videozapisa koji prikazuju spolno zlostavljanje djece.Tijekom komunikacije putem društvenih mreža i chat aplikacija, osumnjičenik je ostvario kontakt s najmanje 20 žrtava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva te ih "navodio na seksualno eksplicitnu komunikaciju i radnje, prikazivao im svoje spolovilo tijekom videokontakta, cjelokupnu komunikaciju sa žrtvama snimao i pohranjivao na svoje računalo bez njihova znanja", kako je priopćilo Ravnateljstvo policije.

Komentara 1

Pogledaj Sve
BR
Brijest1
21:26 24.10.2025.

Ne smijemo kazati ime pedofila jer je član jedne stranke koja je u koliziji...dalje ne smijem kazati jer bit ću blokiran

