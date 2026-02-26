Arhitekt o mikrostanovima: Prijeko su potrebni! 25 kvadrata se može urediti, ali 18 mi se čini premalo

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potvrdio je nakon sjednice Vlade da država, čim Sabor izglasa Zakon o priuštivom stanovanju, kreće u realizaciju gradnje i obnove oko 300 stambenih jedinica u Splitu i Rijeci.

– Čim se izglasa Zakon o priuštivom stanovanju, krećemo u realizaciju gradnje i obnove 300-tinjak stanova u Splitu i Rijeci – rekao je Bačić, dodavši da vjeruje kako će zakon u drugom čitanju biti izglasan krajem ožujka ili početkom travnja. Naglasio je da će svaka jedinica lokalne samouprave izraditi vlastiti lokalni program stanovanja i u njemu naznačiti lokacije za priuštivu stanogradnju.

Lokalna vlast ii APN

– Diljem Hrvatske, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, provodit ćemo ovaj model. One će, na temelju zakona, izraditi lokalne programe stanovanja, utvrditi stambeni jaz i definirati lokacije. Mogu same biti investitori ako osnuju vlastitu agenciju ili ustanovu, a ako to ne žele, u njihovo ime i uime države gradit će APN. Za korisnike je to svejedno jer će imati isti pristup i iste cijene – rekao je ministar. Govoreći o troškovima, ministar je istaknuo da bi bilo dobro da je zemljište u vlasništvu države ili Grada Splita i da je osigurana osnovna infrastruktura jer to onda značajno smanjuje cijenu gradnje.

Bačić sutra u Splitu ima sastanak s gradonačelnikom i županom Splitsko-dalmatinske županije, s kojima je već ranije razgovarao o mogućim lokacijama, među kojima je i Korešnica, o čemu će, kako je rekao, imati više informacija nakon sastanka. Poseban naglasak stavljen je na mikrostambene jedinice koje se prvi put uvode u zakonodavni okvir.

– Krenuli smo u normiranje mikrostambenih jedinica na temelju činjenice da već danas imamo dva samačka hotela, bivše objekte koje je država preuzela na upravljanje. Te lokacije nije moguće prenamijeniti zbog potrebnog broja parkirnih mjesta i drugih urbanističkih uvjeta, pa smo odlučili ta dva objekta preurediti i u njima omogućiti priuštivo stanovanje, prije svega samcima, eventualno i parovima – rekao je Bačić. Istaknuo je da bi se tako i u Splitu i u Rijeci moglo osigurati 300-tinjak stambenih jedinica. Sve skupa ne bi trajalo dugo, dodao je ministar, jer je poznato da je za stambene jedinice preko APN-a, od projekta do uključivanja, potrebno oko godinu do godinu i pol dana, a ovo bi bila rekonstrukcijska obnova pa se može relativno brzo odraditi.

– Mikrostambene jedinice uvrstili smo u Zakon svjesni činjenice da u Hrvatskoj postoje slične građevine koje već sada imaju takve stambene jedinice koje mogu poslužiti za studentski dom ili bi ih, ako bi se prilagodile sadašnjim zakonskim normama, trebalo u potpunosti srušiti i graditi nove stambene jedinice – rekao je Bačić i istaknuo da je prioritet prilagoditi postojeće objekte.

– Boravak je predviđen do četiri godine, a u iznimnim situacijama i do šest. Cilj je da priuštiva najamnina bude takva da stanaru omogući iznimno povoljnu cijenu dok ne stekne preduvjete za odlazak u veće stambene jedinice, bilo u najam ili kupnju, pri čemu će imati zakonsku prednost – rekao je Bačić.

Osvrnuo se i na standarde stanovanja u tim objektima, istaknuvši da se za mikrostambene jedinice predviđaju i zajednički prostori – praonice, kuhinje i drugi društveni sadržaji – što stanarima pruža dodatnu kvalitetu i funkcionalnost, slično studentskim domovima. Ministar je uvjeren da će, kada svi zakoni stupe na snagu, zaustaviti rast cijena nekretnina, povećati ponudu na tržištu i time stvoriti uvjete za njihovu stabilizaciju, a potom i pad.

– Uvjeren sam da ćemo već iduće godine imati vidljive efekte svih mjera koje smo donijeli, osobito kroz povećanu ponudu stanova za dugoročni najam, što bi trebalo dovesti do zaustavljanja rasta cijena – zaključio je ministar.

Prema prijedlogu zakona, mikrostambene jedinice predviđene su kao najmanje stambene cjeline, površine oko 18 četvornih metara za jednu osobu, odnosno oko 26 četvornih metara za dvije osobe, namijenjene prvenstveno mladima kao prijelazni oblik stanovanja u ograničenom razdoblju, uz model priuštivog najma koji bi provodio APN.

Podrška arhitekta

Podršku gradnji manjih stanova dao je i Jerko Rošin, arhitekt i bivši predsjednik Hrvatske komore arhitekata, koji se godinama zalaže za veću ponudu manjih, funkcionalnih stambenih jedinica.

– Podržavam gradnju manjih stanova, o tome već dugo govorim, jer su prijeko potrebni. 25 kvadrata može se urediti da u njemu živi jedna osoba ili par. No, 18 kvadrata čini mi se premalo. Danas su i potrebe života drukčije nego ranije. Mnogima je danas dnevni boravak, u kojem smo mi prije dočekivali goste, ujedno i radna soba. No, podržavam ovakvu ideju jer je ogroman manjak takvih stanova. Netko tko si ne može priuštiti da s obitelji živi u 100 kvadrata, prilagodit će se i na 50 – rekao je Rošin. Osvrnuo se i na ministrovu opasku da je kao student živio u 10 kvadrata s cimerom.

– Ministar Bačić rekao je da je kao student živio u 10 kvadrata s cimerom, to baš nije ljudski i nije dugoročno rješenje. Jedno je studiranje, a drugo su potrebe mladih ljudi da žive u takvim jedinicama, pa i u vidu privremenog rješenja – poručio je Rošin. O lokaciji mikrostanova u Splitu ministar Bačić nije javno komunicirao, ali poznato je da se u vlasništvu države nalazi objekt na adresi Vukovarska 81, poznat i kao Brodosplitov ili samački "škverski" hotel.