ODREKAO SE TITULE

Princ Andrew mora napustiti svoju rezidenciju, a on postavlja jedan uvjet, javnost poručuje: Razmažen je

Foto: Reuters
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
28.10.2025.
u 22:15

On je potpuno nesvjestan stvarnosti i ima užasan, razmažen stav", rekla je stručnjakinja za britansku kraljevsku obitelj Hilary Fordwich za Fox News Digital

Princ Andrew nema namjeru napustiti svoju rezidenciju dok se ne ispune neki uvjeti.  The Sun je izvijestio da je osramoćeni član kraljevske obitelji pristao napustiti svoju rezidenciju s 30 soba, iako je u njegovom najmu do 2078. Međutim, bivši vojvoda od Yorka navodno zahtijeva bivšu britansku rezidenciju princa Harryja i Meghan Markle, Frogmore Cottage, te Adelaide Cottage princa Williama i Kate Middleton za svoju bivšu suprugu, Sarah Ferguson. Fox News Digital kontaktirao je Buckinghamsku palaču i glasnogovornika Sarah Ferguson za komentar. "On je potpuno nesvjestan stvarnosti i ima užasan, razmažen stav", rekla je stručnjakinja za britansku kraljevsku obitelj Hilary Fordwich za Fox News Digital. "Nije ga briga za dugovječnost monarhije, inače je ne bi ugrozio. Ne bi doveo vlastitu majku u takav položaj. Jednostavno bi tiho otišao." Princ i njegova bivša supruga žive u Royal Lodgeu od 2008. godine iako se se razveli 1996. godine.

„Frogmore Cottage je premalen za oboje, a Adelaide Cottage je iza ugla, tako da će se viđati kad god požele“, rekao je izvor blizak kraljevskoj obitelji objašnjavajući zašto princ Andrew traži dvije rezidencije na korištenje. „Nitko još nije siguran kako će to proći u palači“, rekao je za medije prijatelj Andrewa i Sarah.  Navodno se nastavljaju i razgovori u kraljevskoj obitelji na ovu temu, posebno o tome koliko će Andrew i Ferguson plaćati najamninu. Časopis People izvijestio je da su se danima vodili „intenzivni pregovori“ o zahtjevima da Andrew napusti Royal Lodge, gdje živi od 2003. godine. Princ Andrew želi poštovanje i podršku kraljevske obitelji za svoje dvije kćeri, te da im se dopusti da nastave svoj kraljevski rad i dobrotvorna pokroviteljstva. Princ i princeza od Walesa sljedeći mjesec napuštaju Adelaide Cottage i sele se u Forest Lodge.

Dana 17. listopada Andrew je objavio da se odriče titule vojvode od Yorka i drugih počasti nakon ponovnog ispitivanja njegovog prijateljstva s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. U izjavi koju je objavila Buckinghamska palača, monarhov mlađi brat rekao je: "Kontinuirane optužbe protiv mene odvraćaju pozornost od rada Njegova Veličanstva i kraljevske obitelji. Uz pristanak Njegova Veličanstva, smatram da sada moram ići korak dalje. Stoga više neću koristiti svoju titulu ili počasti koje su mi dodijeljene. Kao što sam već rekao, snažno poričem optužbe protiv sebe." 
Ključne riječi
showbiz Kralj Charles kraljevska obitelj princ Andrew

