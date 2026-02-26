Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIZARAN PRIZOR

FOTO Objavili fotografiju 'gole žene' obješene o drvo: 'Nemam drugo objašnjenje osim da su iz ludnice pušteni van'

unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
26.02.2026.
u 14:26

Fotografija se brzo proširila društvenim mrežama, a korisnici su u komentarima izrazili zgražanje i zabrinutost.

Na Facebooku je objavljena fotografija koja je duboko uznemirila javnost, osobito stanovnike naselja Mrsać kod Kraljeva u Srbiji. Na slici se vidi naga ženska figura obješena o drvo, prizor koji na prvi pogled djeluje kao scena teškog nasilja. Mnogi prolaznici ostali su šokirani jer iz daljine izgleda kao da se radi o stvarnoj ženi.

Srećom, riječ je o lutki, a ne o pravoj osobi. No unatoč tome, sam prizor djeluje izrazito morbidno i uznemirujuće, posebice za djecu i osjetljivije osobe koje bi takvu scenu mogle doživjeti kao traumatičnu. Fotografija se brzo proširila društvenim mrežama, a korisnici su u komentarima izrazili zgražanje i zabrinutost.

„Nemam drugog objašnjenja osim da je ludnica puna i da su mnoge pustili van“, napisala je korisnica koja je podijelila fotografiju. Drugi su komentirali: „Strašno! Koji idiotizam i bolesnici.“ „Jadna djeca koja prolaze tuda mogu doživjeti šok. Vjerujem da u blizini postoje kamere pa se može utvrditi tko je to napravio.“ „Zabrinjavajuće mentalno stanje ljudi.“

Ključne riječi
lutka morbidnost uznemirujuće Srbija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!