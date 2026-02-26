FOTO Objavili fotografiju 'gole žene' obješene o drvo: 'Nemam drugo objašnjenje osim da su iz ludnice pušteni van'

Na Facebooku je objavljena fotografija koja je duboko uznemirila javnost, osobito stanovnike naselja Mrsać kod Kraljeva u Srbiji. Na slici se vidi naga ženska figura obješena o drvo, prizor koji na prvi pogled djeluje kao scena teškog nasilja. Mnogi prolaznici ostali su šokirani jer iz daljine izgleda kao da se radi o stvarnoj ženi.

Srećom, riječ je o lutki, a ne o pravoj osobi. No unatoč tome, sam prizor djeluje izrazito morbidno i uznemirujuće, posebice za djecu i osjetljivije osobe koje bi takvu scenu mogle doživjeti kao traumatičnu. Fotografija se brzo proširila društvenim mrežama, a korisnici su u komentarima izrazili zgražanje i zabrinutost.

„Nemam drugog objašnjenja osim da je ludnica puna i da su mnoge pustili van“, napisala je korisnica koja je podijelila fotografiju. Drugi su komentirali: „Strašno! Koji idiotizam i bolesnici.“ „Jadna djeca koja prolaze tuda mogu doživjeti šok. Vjerujem da u blizini postoje kamere pa se može utvrditi tko je to napravio.“ „Zabrinjavajuće mentalno stanje ljudi.“