PODCAST BOBU BOB!

Vojni analitičar Robert Barić o ratu Ukrajini, opstanku NATO-a i EU, Trumpu i Putinu te vojnoj spremnosti Hrvatske

Zagreb: Vojnopolitički analitičar i profesor na FPZG-u Robert Barić
Patricija Flikac/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
26.02.2026.
u 17:17

Može li  se Ukrajina obraniti ili je, kao što neki kažu, brutalna realnost da Rusija pobjeđuje u ovom ratu? O kakvoj se vrsti ratovanja u Ukrajini radi, samo su neka od pitanja na koja će odgovoriti profesor Barić

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je profesor zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Robert Barić u povodu četvrte obljetnice ruske agresije na Ukrajinu s urednikom Igorom Bobićem  razgovara o mogućim ishodima rata i šansama da završi u 2026.

Može li se Ukrajina obraniti ili je, kao što neki kažu, brutalna realnost da Rusija pobjeđuje u ovom ratu? O kakvoj se vrsti ratovanja u Ukrajini radi? Odustane li SAD hoće li se Ukrajina samo uz pomoć Europe  uspjeti oduprijeti Rusima? Je li Trump i zašto fasciniran Putinom? Bi li odustajanje Ukrajine od teritorija  bio presedan koji bi zbog teritorijalnih pretenzija susjeda u opasnost mogao dovesti mnoge države pa i Hrvatsku? Jesu li te opasnosti  svjesni vlastodršci u Hrvatskoj  i kako na sve utječu sukobi Pantovčaka I Banskih dvora?  Hoće li EU opstati i postati obrambena unija i gdje je tu Hrvatska? 

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 27. veljače u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.  
Ključne riječi
Robert Barić Bobu bob! By Igor Bobić

