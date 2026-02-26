Naši Portali
ČEŠKI PREMIJER

Babiš: Češka ne ide prema većoj razini potrošnje za obranu

Kandidat na predsjedničkim izborima u Češkoj Andrej Babiš
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS
1/2
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
26.02.2026.
u 16:42

Babiš je prije prošlogodišnjih izbora rekao da je sporazum NATO-a o postupnom povećanju potrošnje za obranu na 5 posto bruto domaćeg proizvoda, nerealan

Češka "ni u kojem slučaju ne" kreće prema većoj razini potrošnje za obranu, unatoč sve većim NATO-ovim ciljevima, rekao je u četvrtak češki premijer Andrej Babiš, jasno iskazavši odstupanje od stajališta i politike prethodne vlade. Babišova vlada, koju predvodi njegova populistička stranka ANO, u prosincu je preuzela vlast i kroz parlament nastoji progurati prerađeni proračunski plan za 2026. godinu. No suočena je s kritikama zbog manje potrošnje za obranu.

Babiš je prije prošlogodišnjih izbora rekao da je sporazum NATO-a o postupnom povećanju potrošnje za obranu na 5 posto bruto domaćeg proizvoda, nerealan. Upitan u online intervjuu u četvrtak na informativnom serveru Denik.cz je li vlada na putu prema osnovnim obrambenim izdacima od 3,5 posto BDP-a, koji je utvrđen u sporazumu s NATO-om, Babiš je odgovorio negativno. 

"Prioritet nam je zdravlje naših građana, da bi mogli dugo poživjeti", rekao je. Babiš je pobijedio na prošlogodišnjim izborima među ostalim, zahvaljujući obećanjima po kojima će se snažnije fokusirati na životni standard ljudi - povećanjem plaća, smanjenjem nekih poreza i dodavanjem novih pogodnosti.
NATO Češka Andrej Babiš

Komentara 1

ST
StožerniGeneral50
16:51 26.02.2026.

Ima logike kada smo svi vidjeli da su ruSSi kao jedini neprijatelj Slavenskim narodima Europe tigar od papira.Česi su to prepoznali.

