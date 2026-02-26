Zemlje bivše Jugoslavije, Ukrajina i 3D oružje pod udarom, prijete drastične kazne zatvora

Europska unija ide u žestok obračun s ilegalnim oružjem. Nasilje ilegalnim oružjem sve je veći problem u zapadnoj Europi. Glavni problem je krijumčarenje oružja, uključujući mnogo ratnog oružja iz zemalja bivše Jugoslavije, a rastu strahovi i od velike količine ilegalnog oružja koje će jednog dana stići u srednju Europu i iz Ukrajine gdje je ruska invazija ušla već u petu godinu. Cilj je zatvoriti "balkansku rutu" krijumčarenja oružjem. Veliki problem u Europi predstavlja i nova tehnologija izrade oružja 3D printerom. Stoga Europska unija namjerava kriminalizirati i ilegalnu izradu, nabavu, posjedovanje i distribuciju nacrta za vatreno oružje izrađeno 3D printerom.

Povjerenik EU Magnus Brunner također cilja na 3D oružje iz "kućne" radinosti. „Nažalost, postalo je previše lako proizvesti vatreno oružje kod kuće s 3D printerom i nacrtom“, rekao je Brunner za njemački Bild. Stoga namjerava kriminalizirati ilegalnu izradu, nabavu, posjedovanje i distribuciju nacrta za vatreno oružje izrađeno 3D printerom. Sveobuhvatni cilj je „spriječiti teroriste i kriminalne mreže da dođu do svojih najopasnijih alata“ diljem EU.

Konkretno, Brunnerova zakonodavna inicijativa predviđa sljedeće maksimalne kazne: Dvije godine zatvora za izradu, nabavu, posjedovanje i distribuciju 3D nacrta. Pet godina za posjedovanje ilegalnog vatrenog oružja, njegovih bitnih dijelova i streljiva. Osam godina za trgovinu i ilegalnu proizvodnju vatrenog oružja. Europska komisija također ima za cilj ojačati međunarodnu suradnju u borbi protiv ilegalnog oružja i suzbiti prekogranično krijumčarenje.