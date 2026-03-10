Meteorolozi strahuju od 'super El Niña': Svijet bi mogao očekivati ekstremno vrijeme

Znanstvenici upozoravaju da bi vremenske prilike diljem svijeta ove godine mogle biti snažno poremećene zbog mogućeg razvoja vrlo snažnog fenomena El Niño, jednog od najpoznatijih klimatskih obrazaca na planetu. Meteorolozi i klimatski stručnjaci posljednjih tjedana bilježe sve više pokazatelja da bi se mogao razviti iznimno jak događaj. Klimatski znanstvenik Daniel Swain upozorio je da sve više podataka upućuje na "značajan, ako ne i vrlo snažan El Niño". Takav razvoj mogao bi utjecati na učestalost i intenzitet suša, poplava, toplinskih valova i uragana, piše Independent .

Istodobno su meteorolozi američke Nacionalne meteorološke službe upozorili na posebno aktivnu sezonu proljetnih oluja na jugu i srednjem zapadu Sjedinjenih Država. Procjenjuje se da bi više od šest milijuna ljudi moglo biti izloženo snažnim grmljavinskim olujama i mogućim tornadima.

Stručnjaci navode da postoji velika vjerojatnost snažnog El Niña tijekom ove godine. Prema procjenama temeljenim na europskim meteorološkim modelima, postoji oko 80 posto šanse za snažan El Niño, dok je mogućnost tzv. "super El Niña" procijenjena na oko 22 posto. Fenomen El Niño nastaje kada se poremeti uobičajeno kretanje toplih i hladnih voda u Tihom oceanu. Obično snažni vjetrovi guraju toplu površinsku vodu prema zapadu, dok se uz obalu Južne Amerike podiže hladnija voda iz dubine oceana. Kada ti vjetrovi oslabe, toplija voda ostaje u istočnom dijelu Pacifika, što mijenja cirkulaciju zraka i utječe na vremenske obrasce širom svijeta.

Takve promjene mogu imati dalekosežne posljedice. Snažan El Niño često povećava globalne temperature jer se toplina iz oceana širi u atmosferu. U Sjedinjenim Državama to može značiti toplija ljeta na zapadu, povećan rizik od šumskih požara u državama poput Kalifornije i Oregona, ali i drukčije obrasce oborina.

Zime u zapadnim i južnim dijelovima SAD-a tada su često vlažnije, dok neka druga područja mogu imati sušnije uvjete. Istodobno se mijenja i aktivnost tropskih oluja. Uragani u Atlantiku obično su slabiji tijekom El Niña, dok su u Tihom oceanu često snažniji i češći. Stručnjaci upozoravaju i na šire posljedice za globalnu klimu. U uvjetima već zagrijanog planeta, dodatna toplina koju donosi snažan El Niño mogla bi pogurati prosječne temperature na još više razine.

Prethodni snažan El Niño tijekom 2023. i 2024. pridonio je tome da je 2024. godina zabilježena kao najtoplija u povijesti mjerenja. Ako bi se sličan ili još snažniji događaj razvio u sljedećim godinama, znanstvenici procjenjuju da bi 2027. mogla postati nova rekordno topla godina. Meteorolozi ističu da su prognoze u ranom dijelu godine još uvijek nesigurne, ali upozoravaju da bi snažan El Niño mogao donijeti značajne i ponekad nepredvidive promjene vremenskih obrazaca širom svijeta.