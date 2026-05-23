Četverodnevni rad najprije mladima do 30 i starijima od 58

Uvođenje četverodnevnog radnog tjedna, odnosno skraćenje radnog tjedna za radnike, ali uza zadržavanje iste plaće, jedna je od politika koju najveća oporbena stranka propagira posljednjih tjedana. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za Večernji TV otkrio je i kako im je plan do rujna izraditi pilot-projekte na temelju kojih bi radni tjedan skratili u jedinicama lokalne samouprave u kojima su na vlasti. Točnije, u tvrtkama kojima su osnivači gradovi i županije. Ideja je da se za početak radni tjedan skrati najprije mladima do 30 godine i onima kojima je više od 58 godina.

'Treba probati'

Ekspertni timovi SDP-a, kako doznajemo, izradit će više prijedloga, a koji će se točno implementirati u kojem gradu, ovisit će o specifičnim mogućnostima i uvjetima koje se razlikuju od grada do grada. U sve će biti uključeni sami gradonačelnici i načelnici SDP-a, koji će aktivno sudjelovati u implementaciji pilot-projekata kada budu gotovi. A na suradnju će se pozvati i gradonačelnici Možemo, što znači da bi se radni tjedan mogao skratiti i nekim djelatnicima zagrebačke gradske uprave, odnosno zaposlenicima nekih zagrebačkih komunalnih tvrtki. U kojima za takvo što bude prostora.

Predsjednik SDP-ova Središnjeg savjeta profesor Josip Tica objašnjava kako se sve radi u dogovoru sa sindikatima, od kojih je ta ideja i potekla i s kojima će se vidjeti gdje se točno četverodnevni radni tjedan uopće može provesti. Svjesni su, dodaje, da nisu sva zanimanja ista i da se radni tjedna za neke zaposlenike može skratiti, a za neka, u ovom trenutku, ne. No odnekuda, kaže, treba krenuti i tomu i služe, ističe, pilot-projekti.

– Budemo li implementirali tu ideju, i mi ćemo nakon nekog vremena biti pametniji. Treba probati, nakon nekog vremena napraviti evaluaciju i vidjeti gdje se stvari mogu poboljšati, što je dobro te nastaviti u tom smjeru. Politička je odluka da se s time krene jer kraći radni tjedan jest budućnost. Pitanje je samo kako ga skratiti, kojim tempom to uvoditi, gdje početi – kazao je Tica.

Iako detalje o pilot projektu još ne znaju, gradonačelnici SDP-a s kojima smo razgovarali smatraju kako prostor za skraćenje radnog vremena u njihovim gradovima postoji, odnosno spremni su na razgovore koji bi do toga mogli dovesti.

– Podržavam ideju, pogotovo da se radni tjedan skrati mladima i onima pred mirovinu. To je politika koja se treba provoditi na nacionalnoj razini, ali nemam ništa protiv toga da mi svojim primjerom pokažemo da je to moguće kao što smo to već pokazali i nekim drugim politikama, od stipendiranja deficitarnih zanimanja do besplatnih vrtić a – kazala je gradonačelnica Supetra, SDP-ova Ivana Marković.

I gradonačelnik Pule Peđa Grbin kaže kako je spreman na o tomu razgovarati s vrhom stranke i vidjeti postoji li prostor za provođenje te stranačke politike. Oni malo skeptičniji u stranci poručuju pak kako je ideja odlična, ali i nedorečena, odnosno otvara niz pitanja.

Bez utjecaja politike

– To se radi u industrijama u kojima imamo dodanu vrijednost da bismo zadržali i motivirali radnike. Ako to želimo napraviti u jedinicama lokalne samouprave, pitanje je kakva će biti percepcija. Komunalne usluge su poskupjele, plaće su zaposlenih u javnom sektoru rasle, a sada ćemo zaposlenicima još reći da ne moraju jedan dan dolaziti na posao. Osim toga, ako je moguće u lokalnoj samoupravi raditi kraće i jednako učinkovito, onda je to dokaz da tu ima viška zaposlenih i da broj ljudi treba najprije smanjiti ili im ponuditi da rade na nekome drugom mjestu. Gradovi nisu dobar primjer za pokaznu vježbu – kaže jedan ugledni SDP-ovac i dodaje kako je puno bolje za vrh SDP-a da pronađe poduzeće na kojem će testirati ideju skraćenja radnog tjedna.

Da je ideja dobra i da je to human pristup koji i treba doći od socijalno osjetljive ljevice, smatra pak profesor Ljubo Jurčić. Međutim, upozorava, Hrvatskoj nikad nije nedostajalo genijalnih ideja, već mogućnosti i znanja da ih se ostvari.

– Ne smije se takvo što raditi preko koljena. Treba napraviti prethodna istraživanja, izračunati koeficijente rada produktivnosti, koristiti znanstvene metode, bez politikantstva i svakako ići s pilot-projektima neovisne metode bez utjecaja politike – kaže Jurčić.