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KBC ZAGREB

I Rebro bi ciklotron. Hrstić: Vrijeme je!

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Foto: Luka AntunacPIXSELL
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Autor
Romana Kovačević Barišić
17.07.2026.
u 17:38

Ravnatelj Fran Borovečki potvrdio je zainteresiranost KBC-a Zagreb za ciklotron. Kazao je i da se razmišlja i o domaćoj proizvodnji pripravaka koji se na Rebru posljednjih pet-šest godina primjenjuju u protonskoj i CAR-T staničnoj terapiji

Do kraja godine bit će gotova obnova KBC-a Zagreb, a nova zgrada i garaža s više od 1300 parkirnih mjesta za djelatnike i pacijente s helidromom na vrhu do kraja 2027. Za kapitalna ulaganja na Rebru Ministarstvo zdravstva izdvojilo je 639 milijuna eura. Paralelno s gradnjom, osuvremenjuju se i uvode novi terapijski postupci. Do kraja godine instalirat će se novi PET/CT uređaj, a razgovara se o domaćoj proizvodnji radiofarmaka.

Medicina se mijenja jako brzo. Za dva dostupna PET/CT-a u javnom i četiri u privatnom zdravstvenom sustavu i kroz mogućnost nabave novog, vrijeme je za razmisliti o potrebama ciklotrona u javnom zdravstvenom sustavu. Postoje 'mali' i 'veliki' ciklotroni, odnosno oni koji proizvode radiofarmak širu primjenu ili specifičan. Moramo donijeti odluku gdje i što i kakav uređaj treba implementirati, ali samo uz preduvjet da svaki građanin u RH ima jednako dostupnu i jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb – rekla je ministrica Irena Hrstić.

Ravnatelj Fran Borovečki potvrdio je zainteresiranost KBC-a Zagreb za ciklotron. Kazao je i da se razmišlja i o domaćoj proizvodnji pripravaka koji se na Rebru posljednjih pet-šest godina primjenjuju u protonskoj i CAR-T staničnoj terapiji. Novi linearni akcelerator je instaliran i slijedi mu puna implementacija u narednim mjesecima. Nakon obnove, KBC Zagreb imat će oko 300 kreveta manje, ali više 'stolaca' odnosno povećat će broj pacijenata u dnevnoj bolnici. Svaka soba imat će svoj sanitarni čvor. Borovečki je potvrdio da će na dva najkritičnija radilišta, zbog kojih je sindikalka Tanja Leontić najavila i prijavu inspekciji jer je na njima premalo spremačica, preraspodijeliti dio spremačica s manje rizičnih zona. 
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Ključne riječi
Irena Hrstić pet/ct Ciklotron kbc zagreb

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