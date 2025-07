Kovač niječe da je znao da su prijetnje koje je prijavio lažne te kaže: Nakon osam godina mandata, pamtit će me samo po ovome

- Nisam znao da su prijetnje koje sam prijavio policiji lažne. Nisam ni na koga radio pritisak. Prijavio sam prijetnje i čekao da institucije odrade svoj posao. Žao mi je što sam uopće podnio prijavu, no predizborna kampanja je u to vrijeme bila izuzetno prljava. Slali su uvrede preko stranice i sve to je jako utjecalo na mog najstarijeg sina. Nažalost, sada će me se nakon osam godina mandata i svega što sam učinio u Čakovcu pamtiti samo po ovome. Žao mi je, ali sad sam tu gdje jesam - kazao je Stjepan Kovač, bivši SDP-ov gradonačelnik Čakovca iznoseći svoju obranu na zagrebačkom Županijskom sudu. On više nije u politici, a svojevremeno je bio i SDP-ov saborski zastupnik, no priča zbog koje je završio na sudu, jedna je, od moglo bi se reći, luđih pravosudnih priča. A ta priča je na optuženičku klupu, osim njega dovela i Marija Severa, bivšeg policajca.

Kovača se tereti za trgovanje utjecajem te da je lažirao SMS-ove u kojima mu se prijeti smrću. Priča je počela u travnju 2021. i trajala je do lipnja 2021. U to vrijeme Kovač je bio gradonačelnik Čakovca te je PU međimurskoj kazneno prijavio nepoznatu osobu zbog klevete. Kovaču je, prema optužnici, zasmetalo što je netko na internetskoj stranici pod nazivom "stjepankotac.icu" objavio sadržaj koji je Kovač smatrao uvredljivom. Isto tako Kovač je smatrao da mu ti navodi mogu umanjiti izglede na lokalnim izborima jer se u to vrijeme natjecao za gradonačelnika Čakovca. Kovač je kaznenu prijavu podnio policajcu Mariju Severu, koji mu je objasnio da se kleveta ne goni po privatnoj tužbi, te da stoga nema zakonske osnove za policijsko postupanje. No to se Kovaču nije svidjelo, pa je kako tvrdi USKOK, iskoristio svoj autoritet gradonačelnika Čakovca, te je Severa zatražio da poduzme sve kako bi otkrio identitet osobe koja je izradila njemu spornu internet stranicu te da mu dostavi te podatke.

Kako bi realiziralo to što se od njega traži, Sever je, kako se tereti, angažirao Damira Ledenčana, a sve što su dalje optuženici radili, radili su, tvrdi USKOK, u dogovoru s Kovačem. A to što su radili bilo je iniciranje lažne prijetnje Kovaču, jer je prijetnja djelo koje se progoni po službenoj dužnosti. Stoga je, kako se tereti, Ledenčan Kovaču poslao prijeteće SMS poruke. Iz tih je poruka proizlazilo i da je Ledenčan autor Kovaču sporne internet stranice, pa je tako lažno stvorena osnova za službeno postupanje policije. Osim toga Kovač je na temelju lažne prijave za prijetnju stavljen i pod policijsku zaštitu te mu je dodijeljena policijska pratnja.

Kovača se tereti da je, nakon što je od Severa doznao da je na temelju njegove lažne prijave o prijetnji inicirana istraga koje je dovela do mogućeg autora internet stranice, od načelnika PU međimurske tražio da požuri dovršetak te obrade i to prije okončanja drugog kruga izbora za gradonačelnika. Tražio je i da se državnom odvjetništvu podnese posebno izvješće kao nadopuna njegovoj prijavi. Osim toga, Kovač je tijekom izborne kampanje govorio kako prima prijetnje smrću te kako se osoba koja mu prijeti dovodi u vezu s njegovim protukandidatom na izborima. To je radio, prema optužnici, kako bi pridobio naklonost birača te ostvario pobjedu na izborima, a pritiske na načelnika PU međimurske da se operativna obrada njegove lažne prijave za prijetnju ubrza, nastavio je i nakon lokalnih izbora na kojima ipak nije uspio postati gradonačelnik. Ledenčan, koji je bio optužen, priznao je krivnju te se nagodio s USKOK-om, a u tajne mjere u ovom postupku "upao" je i Matija Posavec, župan međimurski, kojem se sudi u odvojenom postupku zbog optužbi da je primio 10.000 kuna mita.

Očitujući se o navodima optužnice, Kovač je u svojoj obrani kazao i da on ne može utjecati na policajaca koji radi u drugoj ustanovi. No potvrdio je da se u privatnom životu povremeno na raznim društvenim događajima sastajao s pojedinim policijskim dužnosnicima. - No nikada ih nisam zatražio da rade nešto nezakonito - kazao je Kovač. Priznao je da je u gradskoj upravi zaposlio kćer zamjenika načelnika PU, no zatim je naglasio da to nema veze sa slučajem. Što se tiče Severa, njega se tereti i da je povjerljive podatke iz policijskih izvida odavao Igoru Železnjaku, koji se bavi preprodajom automobila. On više ne radi u policiji, a iznio je opširnu obranu u kojoj je naveo da je Železnjaka upoznao 1990-ih, no nije se izuzeo kada se Željeznjak zbog sumnje da je počinio malverzacije pri preprodaji automobila, našao na meti policije. Dapače, Sever je čak sudjelovao u pretrazi Železnjakova računala, no u tim pretragama u računalu nije ništa nađeno.

- Kasnije je ipak bilo naloženo provođenje tajnih mjera nad Železnjakom i ostalima, no te tajne mjere su probijene. Kolega mi je pustio razgovor u kojem je Železnjak jednom svom suradniku govorio da ih se prisluškuje. Odlučili smo pokušati istražiti odakle je ta informacija procurila, pa sam se našao sa Železnjakom. Rekao mi je samo da je informacija stigla s "vrha, preko nekog civila". Čudi me što kolega Kontrec nije ovdje svjedočio istinu. Neki ljudi su mi spakirali na poslu jer me nisu podnosili - branio se Sever, napomenuvši da on nije imao nikakvu osobnu korist u cijeloj priči. No, iako je tvrdio da nije napravio ništa nezakonito, odgovarajući na pitanja tužiteljice, ipak je priznao da je uoči finalizacije akcije Železnjaku poslao poruku da skloni vozila. Kazao je i da je Železnjaku kazao da obriše poruku koju mu je poslao a kada ga je tužiteljica pitala zašto, odgovorio je: - Svi su u Čakovcu znali što se sprema. Vezano za optužbe da je pomogao Kovaču oko lažnih prijetećih poruka, Sever je kazao da je Ledenčan to napravio na svoju ruku.

- Bio sam protiv toga, no on je to napravio jer su mu tako sugerirali njegovi ljudi iz krim-miljea u Osijeku. U 28 godina službe nisam imao niti jednu mrlju. Nisam nikad imao kriminalne interese, a kamoli da bih ih sad imao. Nisam profitirao, i dalje se bavim humanitarnim radom - branio se Sever. Kako je tijekom istrage izjavio da ga je Kovač pritiskao da slučaj riješi prije drugog kruga izbora, upitan da pojasni razlike između tadašnjeg i sadašnjeg iskaza, Sever je kazao: - Moguće da sam to rekao. Pritiska nije bilo, osim što mu se žurilo da se sazna tko šalje poruke. A što se tiče razlika u prijašnjem i sadašnjem iskazu, nakon uhićenja sam svašta govorio u onom podrumu i nisam htio potpisati ono što su drugi potpisali - kazao je Sever. Inače, na jednoj od ranijih rasprava ispitan je i Ledenčan, koji je iskazivao da je Sever imao veze sa slanjem lažnih prijetećih poruka. Međutim na raspravi je iskazivao drugačije pa je rekao da Sever, ne da nije imao veze sa slanjem lažnih prijetećih poruka, već ga je i upozoravao da bi zbog toga mogli imati problema.

- Sve je je krenulo od te web stranice koja je objavljivala informacije koje su mogle naštetiti Kovaču. Preko Severa sam tražio nekoga tko bi otkrio autora te stranice, no nije mu se moglo ući u trag. I sam sam se raspitivao, no nitko nije uspio utvrditi tko je napravio tu stranicu. U gradu sam sreo Kovača, pa smo osmislili slanje tih prijetećih poruka. Sever je bio protiv te ideje, no ja sam ipak pristao jer sam očekivao nagradu. Kovač je kao gradonačelnik Čakovca tada bio moćan, a moćan je i sada. Mislio sam da ću od svega toga imati korist. Uz to želio sam mu na neki način zahvaliti na pomoći što nam je pružio organiziravši humanitarne koncerte u Čakovcu - iskazivao je Ledenčan. On i Kovač dogovorili su se oko slanja tih navodnih prijetećih poruka i to na dan kada Kovač bude u Zagrebu. Iako se na klupi za svjedoke nije moga sjetiti svih detalja, prema optužnici Kovaču je napisao: - "De si bre p***, još si živ. Čujem da si bio na policiji. Neće nitko da te sluša jer svi znaju da si najveći lopov u Čakovcu. Vidim da si pisao na moj 092/407-2920. Nisi valjda mislio da ću ti se javiti. Došao je i tvoj kraj. Pokušao sam normalnim putem da ukažem na tvoj lopovluk. Skidam rukavice. Tvoje vrijeme je prošlo. Neće vise biti 10 posto".

Osim tih poruka poslao je još jednu seriju u kojima je stajalo: "Stjepankotac.icu vise nije potreban. Ubit ću te ko zadnjeg kera. Tvoja nezaposlena žena će uskoro biti udovica... Ti si mrtav čovjek". Objašnjavajući, kako ih je slao, Ledenčan je kazao je da ih je poslao s mobitela za koji mu je novac dao sam Kovač. Pošto prvi set poslanih poruka nije bio, kako je smatrao, ozbiljan, dodao je prijetnju smrću te je sve povezao s internetskom stranicom na kojoj se pisalo protiv Kovača kako bi se onda policija uključila u taj slučaj. - Kada je vidio što sam napravio Sever me psovao i pitao što mi je to trebalo - kazao je Ledenčan svjedočeći na jednoj od prošlih rasprava.