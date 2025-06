Djelatnik Zagreb parkinga i njegovi suosumnjičenici iznijeli obranu u USKOK-u pa pušteni

Ivan Brkić, djelatnik Zagreb parkinga koji se sumnjiči da je za osobe, koje policija smatra pripadnicima kriminalnog miljea, provjeravao registracije u sustavu MUP-a, kojem je zbog svog posla imao pristup te nakon toga te informacije prosljeđivao putem kriptirane aplikacije SKY, u četvrtak poslijepodne ispitan je u USKOK-u. Na ispitivanje u USKOK su dovedeni i ostali osumnjičenici koji su dostupni te koji su tijekom četvrtka bili uhićeni na području Splita i Zagreba. Svi su iznijeli obranu, a kvaliteta obrana je očito bila takva da je USKOK zaključio kako se u nastavku istrage mogu braniti sa slobodu, pa neće tražiti određivanje istražnog zatvora. Osim za Miletića koji je nedostupan i u BiH je, dok za Ivana Brkića tražena zabrana obavljanja poslovne aktivnosti.

Brkić se sumnjiči da je informacije o registarskim tablicama pojedinih vozila tijekom 2020. i 2021. odavao i svom rođaku Toniju Brkiću, koji je 2021. likvidiran u BiH. Osim toga sumnja se da je te podatke odavao i Marinku Zovku, Tomislavu Miletiću i Davoru Bubiću. Dvojica potonjih povezuju se s Nenadom Petrakom, kojeg je USKOK optužio da je ustrojio zločinačku organizaciju koja je organizirala krijumčarenje 2,3 tone kokaina. Miletić je s Petrakom optužen, a Bubić se u toj optužnici spominje kao neka vrsta posrednika jer se sumnja da je prenosio određene informacije Petraku i ostalima.

Uglavnom, po onom što je do sada poznato, Brkić je navodno za Petrakove ljude provjeravao registracije, kako bi utvrdio je li riječ o policijskim vozilima. Što je provjeravao za Zovka nije poznato, no o Zovku su proteklih godina mediji u više navrata pisali zbog jurnjava nabrijanim vozilima. I on i svi ostali našli su se u problemima jer je dekritipiran Petrakov SKY, nakon čega je istražiteljima u krilo palo pravo dokazno blago. Petrak je u studenom 2023. uhićen u Istanbulu u akciji Kartel 2 i od tada je u pritvoru na splitskim Bilicama. Tamo čeka početak suđenja, a bilo je neslužbenih informacija da je planirao priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om. No nakon što se to pročulo, navodno mu je netko prijetio, pa ja od od nagodbe odustao. Njegova obrana je osporavala zakonitost dokaza koji su prikupljeni putem SKY-a. No prvo je optužno vijeće Županijskog suda u Splitu reklo da je riječ o zakonitim dokazima, a zatim je njihovu odluku potvrdio i Visoki kazneni sud (VKS), koji je odbio žalbe obrana.