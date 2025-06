Koje su opcije pred Iranom nakon Trumpova udar? Kotromanović: Treća bi bila najgora za Europu

Ante Kotromanović, vojni analitičar Večernjeg lista, komentirao je u studiju Večernji TV-a aktualna događanja na Bliskom istoku, američko bombardiranje triju nuklearnih postrojenja u Iranu i opcije za kojima bi Iran nakon tih napada mogao posegnuti. Nakon napada SAD-a na Iran, Iran upozorava na ozbiljne posljedice za SAD. Štoviše, poručuju Donaldu Trumpu da on možda jest započeo ovaj sukob, ali da će ga oni završiti.

Kako možemo shvatiti tu poruku?

– Pa, ozbiljno. Iran je definitivno velika zemlja, s više od 90 milijuna ljudi. U zadnjih desetak godina znatno je razvio svoje obrambene sposobnosti. Vidjeli smo da je izraelski napad u principu nanio određenu štetu iranskim snagama, ali i da su Izraelci nakon dva dana, doslovce dva dana, tražili i dobili pomoć od SAD-a. I naravno, to je narod koji je ponosan i koji će uzvratiti. E sad, naravno, pitanje je kako... Koje su to opcije što se tiče Irana? Mislim da Iran može aktivirati svoje proxy igrače. Vidjeli smo najave i prijetnje napadima na samom teritoriju SAD-a, kao i preko posrednika u Iraku – šijitskih milicija, Hezbollaha, pa čak i u Jemenu. Druga opcija za Iran bila bi upotrijebiti balističke rakete protiv određenih američkih vojnih baza u regiji i šire – unutar dometa od oko dvije tisuće kilometara – ili eventualno napasti američke ratne brodove koji se nalaze u tom prostoru. Treća je opcija zatvaranja Hormuškog tjesnaca, što bi bila najgora opcija za Europu, a i Kinu. Jer SAD je potpuno neovisan energetski i njemu neće mnogo značiti zatvori li se Hormuški tjesnac. Europa će jako puno patiti, doći će do poskupljenja goriva, cijena nafte, što će opet odgovarati Rusiji i nekim zemljama koje su veliki proizvođači. Ovo nije doba koje mi se ne sviđa, ovo je neko ludilo koje je nastalo u svijetu, histerija. Nema više nikakvih pravila. Geopolitika je slomljena. Otvorili smo Pandorinu kutiju, jači napada slabijega, počevši od Rusije i ruske agresije na Ukrajinu, pa nakon izraelskog napada na na Hamas, koji je u jednom dijelu opravdan, pa sada i ova intervencija Amerike. Svijet se nalazi u ozbiljnoj situaciji. Imamo ljude koji se očito vole igrati rata i koji su, što je najgore, pametni – rekao je A. Kotromanović.

U SAD-u i na strani demokrata, ali i na strani republikanaca, ima onih koji ne odobravaju Trumpov čin. Dapače, osuđuju ga. No, napad je izveden i je li nakon njega moguće sjesti za pregovarački stol?

– Ne znamo što se može dogoditi. Vidjet ćemo. Vrijeme će pokazati. Iran će odgovoriti, vidjet ćemo kako. Hoće li biti zadovoljan i reći "O. K,, mi smo uzvratili Americi i sad možemo razgovarati", to ćemo vidjeti. Smatram, isto kao i kao pola Amerike, da je ova vojna intervencija bila potpuno nepotrebna. Kada i tko stvara pravila o napadu na jednu suverenu zemlju? Kažem, otvorit ćemo Pandorinu kutiju. Možemo zamisliti scenarije da Kina napadne Tajvan ili da Srbija napadne Kosovo zato što je to ugroza njihovoj nacionalnoj sigurnosti? – istaknuo je Kotromanović i dodao kako se D. Trump bahati i govori o tome kako je to bila sjajna intervencija američke vojske.

– Postavljam pitanje zašto nije tako bahat pa da napadne, recimo, Sjevernu Koreju? Zašto ne pokaže svoju snagu i pomogne Ukrajini. S jedne strane Putinu čestita, a nema hrabrosti stati na žulj ljudima koji su ozbiljni igrači. Pogotovu Putinu i Rusiji. Ima potpuno razumijevanje za razaranje Ukrajine i za silne žrtve koje je Ukrajina pretrpjela u zadnje tri godine. Tu se vidi ta abnormalna politika interesa, gdje su izgubljene vrijednosti. Pitam se što je s demokracijom, demokratskim svijetom, što je s tim vrijednostima za koje se Amerika dugo zalagala i za koje se borila? To je sve bačeno u vodu. Za mene je to sada najobičnija kaljuža, močvara u kojoj je nemoguće predvidjeti što se može dogoditi u budućnosti – rekao je Kotromanović.

Američki predsjednik Trump prevrtljiv je u svojim izjavama o stavovima i mišljenjima. Jedno izjavljuje, a drugo zapravo radi. Rekao je da su mete koje je Amerika gađala u Iranu potpuno uništene. Je li to doista tako?

– Definitivno je nanesena velika šteta. Još nemamo procjene i teško ćemo imati pravu informaciju o količini štete koju su nanijeli bombarderi. Vidjeli smo da Izraelci nisu u stanju uništiti postrojenja za razvoj i obogaćivanje urana. Amerika jedina ima tu sposobnost zbog svojih bombi i sigurno je nanesena određena šteta. No smatram da u budućnosti to neće spriječiti Iran da ponovno starta s razvojem i ponovno počne osposobljavati određenu infrastrukturu za razvoj obogaćivanja urana, pogotovo nakon nakon svega onog što se dogodilo. Imat će vjerojatno potporu Kine, a vjerojatno i potporu Rusije. Prema tome, to je krug koji je teško prelomiti, čak i da dođe do pada režima u Iranu, što je malo vjerojatno kad bombardirate jednu državu, a tražite promjenu vlasti. Uvijek u slučaju napada na neku zemlju narod postane homogen i bez obzira na to kakav je taj režim, a znamo da nije baš najbolji, spreman je pratiti svoje trenutačno vodstvo u određenim namjerama i odlukama – smatra Kotromanović. Mogu li takvi napadi uopće odvratiti nekog od razvoja nuklearnog oružja ili čine upravo suprotno?

– Ne znam kako to može odvratiti Iran. S ovim vodstvom to se definitivno neće dogoditi i otvorit će druge priče. Zašto Ukrajina ne bi razvila svoje nuklearno oružje? Ukrajina je imala svojedobno nuklearne bombe, ima određena znanja – dodao je i naglasio da više ne postoji nešto što bi se moglo smatrati realnom, normalnom politikom. – Te su barijere porušene. Svijet se nalazi u nekim divljim vodama, na uzburkanom moru. Što će to donijeti svijetu u budućnosti, zbilja je neizvjesno – napomenuo je.

Vladimir Putin, rekao je Kotromanović, ima dobre odnose i s Iranom koji ga je zadnje tri godine snažno podupirao, šaljući mu goleme količine različitih vrsta streljiva, oružja i dronova, a s druge strane ima i izvrsne odnose s Izraelom. – U ovom trenutku Ukrajina se nekako nalazi sa strane. Putin priprema goleme snage na određenim smjerovima. Vjerojatno će pokrenuti neku ljetnu ofenzivu i nastojati izbiti na granice koje je zacrtao kao dio Rusije, tako da njemu ovakvo stanje odgovara da može na terenu ostvariti svoje ciljeve koje je zamislio još prije tri godine – smatra Kotromanović.

Uz potencijalni ekonomski kaosa koji očekuje Europsku uniju, kako bi se Europska unija trebala postaviti u ovome kontekstu. Može li uopće išta učiniti? – Europska unija potpuno je neodlučna zajednica bez ikakvog svog stava i ikakve jasne politike. Ona nema svoju politiku. Evo sad, recimo, da Srbija intervenira na Kosovu, bi li osudili Srbiju? Ili da neka zemlja, koju ne moramo imenovati, djeluje na ovakav način kao što je učinio Izrael kad je napao Iran. Vjerojatno bi svi osudili tu zemlju i proglasili je agresorom, ali sad nema reakcije Europske unije. Europska unija jednostavno je zemlja bez jakih lidera, bez jakih političkih stavova. Glavna je agenda kako će potrošiti silne milijarde u naoružavanje Europe, bojeći se ne znam koga i čega. Sviđa mi se španjolska politika, oni su jasno rekli da neće izdvajati pet posto za obranu jer smatraju da za to nema potrebe u ovom trenutku jer nema velike ugroze i prijetnje – zaključio je

Kotromanović je dodao kako unutar Europske unije vlada nejedinstvo, interesna politika svih članica koje guraju svoje ideje i svoju viziju, a uglavnom je cilj nešto zaraditi.